Казахстан изменил Конституцию: столица снова Астана, а президента можно выбрать лишь на 1 срок

Парламент Казахстана принял изменения в Конституцию страны, которым вернул столице название Астана и ограничили срок президентства одним семилетним сроком.

Источник: "Радио Азаттык"

Дословно: "16 сентября депутаты мажилиса и сената собрались на внеплановом заседании палат парламента и приняли поправки к Конституции, согласно которым столице республики возвращается название Астана, а также закрепляется однократный семилетний срок президента".

Детали: Согласно проекту закона, продолжительность президентского срока в Казахстане будет равна семи годам без права последующего переизбрания.

Отмечается, что эта норма станет неотъемлемой частью Конституции и в последующем не сможет быть пересмотрена.

Также поправки предусматривают переименование столицы из Нур-Султана обратно в Астану.

Кроме того поправки касаются увеличения срока полномочий судей Конституционного суда Казахстана до восьми лет без права повторного назначения.

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Законопроект приняли в двух чтениях. В обоих чтениях за поправки проголосовали все 50 сенаторов и 98 мажилисменов из 99, один депутат мажилиса не проголосовал.

Законопроект теперь будет направлен на подпись президенту Казахстана Касим-Жомарт Токаеву.

Предстоящее внесение изменений в Конституцию Казахстана станет вторым с начала года. В июне на референдуме приняли 33 изменения в Конституции.

После агрессии России Токаев анонсировал внеочередные президентские выборы в стране осенью 2022 года, хотя в 2019 году с помощью ВС РФ в Астане подавляли протесты из-за результатов выборов. Оппозиция и независимые наблюдатели заявляли, что выборы были омрачены "вбрасыванием бюллетеней и воровством голосов".

По состоянию на 2022 год Токаев желает разрешить президентам в Казахстане занимать только один срок в 7 лет.

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