Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Казахстан изменил Конституцию: столица снова Астана, а президента можно выбрать лишь на 1 срок

Алена МазуренкоПятница, 16 сентября 2022, 12:11
Казахстан изменил Конституцию: столица снова Астана, а президента можно выбрать лишь на 1 срок
ФОТО: AFP VIA GETTY IMAGES

Парламент Казахстана принял изменения в Конституцию страны, которым вернул столице название Астана и ограничили срок президентства одним семилетним сроком. 

Источник: "Радио Азаттык"

Дословно: "16 сентября депутаты мажилиса и сената собрались на внеплановом заседании палат парламента и приняли поправки к Конституции, согласно которым столице республики возвращается название Астана, а также закрепляется однократный семилетний срок президента".

Реклама:

Детали: Согласно проекту закона, продолжительность президентского срока в Казахстане будет равна семи годам без права последующего переизбрания.

Отмечается, что эта норма станет неотъемлемой частью Конституции и в последующем не сможет быть пересмотрена.

Также поправки предусматривают переименование столицы из Нур-Султана обратно в Астану.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того поправки касаются увеличения срока полномочий судей Конституционного суда Казахстана до восьми лет без права повторного назначения.

Законопроект приняли в двух чтениях. В обоих чтениях за поправки проголосовали все 50 сенаторов и 98 мажилисменов из 99, один депутат мажилиса не проголосовал.

Законопроект теперь будет направлен на подпись президенту Казахстана Касим-Жомарт Токаеву.

Предстоящее внесение изменений в Конституцию Казахстана станет вторым с начала года. В июне на референдуме приняли 33 изменения в Конституции.

После агрессии России Токаев анонсировал внеочередные президентские выборы в стране осенью 2022 года, хотя в 2019 году с помощью ВС РФ в Астане подавляли протесты из-за результатов выборов. Оппозиция и независимые наблюдатели заявляли, что выборы были омрачены "вбрасыванием бюллетеней и воровством голосов".

По состоянию на 2022 год Токаев желает разрешить президентам в Казахстане занимать только один срок в 7 лет.

Предыстория:

  • 15 июня Токаев сказал в прямом эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 24", что Казахстан не будет способствовать России в обходе санкций, а также возмутился тем, что некоторые российские политики ведут агрессивную риторику в отношении Казахстана.
  • Представитель президентской администрации Казахстана 1 апреля заявил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не боится называть российское вторжение в Украину словом "война" вопреки российской официальной пропаганде.
  • По данным американских журналистов, Россия просила Казахстан присоединиться к российским оккупационным войскам в Украине, однако Казахстан отказал. Перед этим правительство Казахстана заявило, что не признает так называемые "республики" на Донбассе и исключило возможность переброса своих миротворческих сил туда по просьбе РФ.

Темы: Казахстан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Казахстан
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: