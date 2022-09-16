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В Ізюмі знайшли 10 листів окупантів, які хотіли звільнитися – ЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 18:23
В Ізюмі знайшли 10 листів окупантів, які хотіли звільнитися – ЗМІ
Фрагмент одного з листів, фото The Washington Post

У деокупованому Ізюмі Харківської області українські військові знайшли 10 листів російських військових із проханням звільнити їх зі служби.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Листи, датовані 30 серпня, були знайдені українськими військовими у двоповерховому житловому будинку, де базувалися окупанти. Згодом українські військові передали листи The Washington Post.

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"Я відмовляюся від виконання спеціальної операції на території України через відсутність відпустки та моральну втому", — йдеться в одному з листів.

Інший військовослужбовець РФ попросив відпустити його, пославшись на "погіршення здоров'я та відсутність необхідної медичної допомоги". Ще один зазначив, що відчуває "фізичне та моральне виснаження". Інші писали зі скаргами на те, що їм відмовляють у відпустці за сімейними обставинами.

 
Фрагменти листів, фото The Washington Post

Схожий стиль цих 10 листів дає підстави припускати, що російські військові об'єдналися, щоб написати їх, вважає видання.

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Справжність листів не була підтверджена незалежними судово-медичними експертами, але оригінали документів, надані The Post для ознайомлення, були серед купи речей, кинутих військовими РФ — від черевиків та уніформи до яскравих листів підтримки від російських школярів.

 

Видання пише, що в тому ж будинку було залишено рапорт від 23 серпня на ім'я командира 2-ї мотострілецької дивізії Росії з позначками "цілком таємно" і "вкрай терміново", в якому описувалося, як четверо російських військовослужбовців було вбито і одного поранено в результаті обстрілу української артилерії в селі Кам'янка неподалік кордону з Росією.

Що передувало: На початку вересня у Харківській області почався контрнаступ. Куп’янськ і Балаклію українські війська взяли під контроль 10 вересня, того ж дня окупанти залишили Ізюм. Український прапор в Ізюмі підняли 14 вересня у присутності президента Володимира Зеленського.

У звільненому Ізюмі було виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Теми: ІзюмдеокупаціяРосіявійна
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