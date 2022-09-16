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В Изюме нашли 10 писем оккупантов, которые хотели уволиться – СМИ

Катерина ТищенкоПятница, 16 сентября 2022, 18:23
Фрагмент одного из писем, фото The Washington Post

В деоккупированном Изюме Харьковской области украинские военные нашли 10 писем российских военных с просьбой уволить их со службы.

Источник: The Washington Post

Детали: Письма, датированные 30 августа, были найдены украинскими военными в двухэтажном жилом доме, где базировались оккупанты. Позже украинские военные передали письма The Washington Post.

"Я отказываюсь от выполнения специальной операции на территории Украины по причине отсутствия отпуска и моральной усталости", — говорится в одном из писем.

Другой военнослужащий РФ попросил отпустить его, сославшись на "ухудшение здоровья и отсутствие необходимой медицинской помощи". Еще один сказал, что испытывает "физическое и моральное истощение". Другие писали с жалобами на то, что им отказывают в отпуске по семейным обстоятельствам.

 
Фрагменты писем, фото The Washington Post

Похожий стиль этих 10 писем дает основания предполагать, что российские военные объединились, чтобы написать их, считает издание.

 

Подлинность писем не была подтверждена независимыми судебно-медицинскими экспертами, но оригиналы документов, предоставленные The Post для ознакомления, были среди кучи вещей, брошенных военными РФ — от ботинок и униформы до красочных писем поддержки от российских школьников.

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Издание пишет, что в том же доме был оставлен рапорт от 23 августа на имя командира 2-й мотострелковой дивизии России с пометками "совершенно секретно" и "крайне срочно", в котором описывалось, как четверо российских военнослужащих были убиты и один ранен в результате обстрела украинской артиллерии в селе Каменка недалеко от границы с Россией.

Что предшествовало: В начале сентября в Харьковской области началось контрнаступление. Купянск и Балаклею украинские войска взяли под контроль 10 сентября, в тот же день оккупанты покинули Изюм. Украинский флаг в Изюме подняли 14 сентября в присутствии президента Владимира Зеленского.

В освобожденном Изюме было обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел.

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Темы: ИзюмдеоккупацияРосcиявойна
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