В Изюме нашли 10 писем оккупантов, которые хотели уволиться – СМИ
В деоккупированном Изюме Харьковской области украинские военные нашли 10 писем российских военных с просьбой уволить их со службы.
Источник: The Washington Post
Детали: Письма, датированные 30 августа, были найдены украинскими военными в двухэтажном жилом доме, где базировались оккупанты. Позже украинские военные передали письма The Washington Post.
"Я отказываюсь от выполнения специальной операции на территории Украины по причине отсутствия отпуска и моральной усталости", — говорится в одном из писем.
Другой военнослужащий РФ попросил отпустить его, сославшись на "ухудшение здоровья и отсутствие необходимой медицинской помощи". Еще один сказал, что испытывает "физическое и моральное истощение". Другие писали с жалобами на то, что им отказывают в отпуске по семейным обстоятельствам.
Похожий стиль этих 10 писем дает основания предполагать, что российские военные объединились, чтобы написать их, считает издание.
Подлинность писем не была подтверждена независимыми судебно-медицинскими экспертами, но оригиналы документов, предоставленные The Post для ознакомления, были среди кучи вещей, брошенных военными РФ — от ботинок и униформы до красочных писем поддержки от российских школьников.
Издание пишет, что в том же доме был оставлен рапорт от 23 августа на имя командира 2-й мотострелковой дивизии России с пометками "совершенно секретно" и "крайне срочно", в котором описывалось, как четверо российских военнослужащих были убиты и один ранен в результате обстрела украинской артиллерии в селе Каменка недалеко от границы с Россией.
Что предшествовало: В начале сентября в Харьковской области началось контрнаступление. Купянск и Балаклею украинские войска взяли под контроль 10 сентября, в тот же день оккупанты покинули Изюм. Украинский флаг в Изюме подняли 14 сентября в присутствии президента Владимира Зеленского.
В освобожденном Изюме было обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел.