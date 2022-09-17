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В Ізюмі ексгумували 59 тіл, більшість має сліди насильницької смерті – ОВА

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 23:31
Ексгумація тіл в Ізюмі, фото з Telegram Синєгубова

Станом на вечір суботи, експерти ексгумували 59 тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували на сьогодні 59 тіл в Ізюмі.

Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 – військовослужбовців.

Як зазначають фахівці, у більшості – наявні сліди насильницької смерті".

Що передувало: 16 вересня Синєгубов заявляв, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 99% мають ознаки насильницької смерті.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.
  • Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.
  • Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Ізюмі знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів окупантів у звільненому Ізюмі, він також підтвердив, що ООН направляє на Харківщину свою місію.

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Теми: ІзюмХарківська областьдеокупація
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