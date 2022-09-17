Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Ізюмі ексгумували 59 тіл, більшість має сліди насильницької смерті – ОВА

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 23:31
В Ізюмі ексгумували 59 тіл, більшість має сліди насильницької смерті – ОВА
Ексгумація тіл в Ізюмі, фото з Telegram Синєгубова

Станом на вечір суботи, експерти ексгумували 59 тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували на сьогодні 59 тіл в Ізюмі.

Реклама:

Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 – військовослужбовців.

Як зазначають фахівці, у більшості – наявні сліди насильницької смерті".

Що передувало: 16 вересня Синєгубов заявляв, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 99% мають ознаки насильницької смерті.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.
  • Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.
  • Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Ізюмі знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів окупантів у звільненому Ізюмі, він також підтвердив, що ООН направляє на Харківщину свою місію.

Теми: ІзюмХарківська областьдеокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Ізюм
Внаслідок обстрілів Балаклії поранені ще дві жінки
Від удару російською ракетою по Ізюму отримав поранення 10-річний хлопчик
Посол Франції відвідав Ізюм
Останні новини
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
Усі новини...
Реклама: