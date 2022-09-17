В Ізюмі ексгумували 59 тіл, більшість має сліди насильницької смерті – ОВА
Субота, 17 вересня 2022, 23:31
Станом на вечір суботи, експерти ексгумували 59 тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Дослівно: "Експерти Нацполіції в Харківській області ексгумували на сьогодні 59 тіл в Ізюмі.
Реклама:
Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 – військовослужбовців.
Як зазначають фахівці, у більшості – наявні сліди насильницької смерті".
Що передувало: 16 вересня Синєгубов заявляв, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 99% мають ознаки насильницької смерті.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.
- Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.
- Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Ізюмі знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками.
- Президент Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів окупантів у звільненому Ізюмі, він також підтвердив, що ООН направляє на Харківщину свою місію.