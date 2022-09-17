В Изюме эксгумировали 59 тел, большинство имеет следы насильственной смерти – ОВА
Суббота, 17 сентября 2022, 23:31
По состоянию на вечер субботы, эксперты эксгумировали 59 тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Дословно: "Эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали на сегодня 59 тел в Изюме.
Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 – военнослужащих.
Как отмечают специалисты, у большинства – имеются следы насильственной смерти".
Что предшествовало: 16 сентября Синегубов заявлял, что среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел.
- Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.
- Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Изюме нашли захоронение около 20 военнослужащих со связанными сзади руками.
- Президент Владимир Зеленский сообщил о доказательствах преступлений оккупантов в освобожденном Изюме, он также подтвердил, что ООН направляет на Харьковщину свою миссию.