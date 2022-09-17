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В Изюме эксгумировали 59 тел, большинство имеет следы насильственной смерти – ОВА

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 23:31
Эксгумация тел в Изюме, фото из Telegram Синегубова

По состоянию на вечер субботы, эксперты эксгумировали 59 тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали на сегодня 59 тел в Изюме.

Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 – военнослужащих.

Как отмечают специалисты, у большинства – имеются следы насильственной смерти".

Что предшествовало: 16 сентября Синегубов заявлял, что среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел.
  • Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Изюме нашли захоронение около 20 военнослужащих со связанными сзади руками.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил о доказательствах преступлений оккупантов в освобожденном Изюме, он также подтвердил, что ООН направляет на Харьковщину свою миссию.

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Темы: ИзюмХарьковская областьдеоккупация
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