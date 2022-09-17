В Изюме эксгумировали 59 тел, большинство имеет следы насильственной смерти – ОВА

Эксгумация тел в Изюме, фото из Telegram Синегубова

По состоянию на вечер субботы, эксперты эксгумировали 59 тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали на сегодня 59 тел в Изюме.

Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 – военнослужащих.

Как отмечают специалисты, у большинства – имеются следы насильственной смерти".

Что предшествовало: 16 сентября Синегубов заявлял, что среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.

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