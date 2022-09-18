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У РФ правозахисники питають генпрокурора, чому ув'язнених відправляють на війну

Катерина ТищенкоНеділя, 18 вересня 2022, 23:00
ВК-7 "ЯБЛУНІВКА" у Санкт-Петербурзі, де проводилося вербування ув'язнених, ФОТО FSIN-ATLAS.RU

Шестеро членів Ради з прав людини при президентові РФ попросили генпрокурора Росії Ігоря Краснова роз'яснити, на якій підставі ув'язнені з невідбутими термінами направляються на війну в Україну.

Джерело: звернення правозахисників, опубліковане на сайті Правозахисної ради Санкт-Петербурга в неділю

Деталі: У тексті йдеться про те, що широко поширилася інформація про відправлення для участі в так званій "спецоперації" тисяч ув'язнених по всій Росії з невідбутими термінами, в тому числі за тяжкі злочини. Зокрема, про це йшлося в ефірі телеканалу "Россия-1" 7 серпня.

Правозахисники підкреслюють, що звільнити ув'язненого, який не відбув термін ув'язнення, можливо з таких підстав: помилування указом президента РФ, амністія постановою Державної Думи та умовно-дострокове звільнення за рішенням суду.

Дослівно: "У зв'язку з вищевикладеним просимо Вас роз'яснити, на якій підставі звільняються від відбуття ув'язнення зазначені особи, якщо ця інформація відповідає дійсності?"

Більше деталей: Звернення підписали члени Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Олександр Верховський, Наталія Євдокимова, Ігор Каляпін, Єва Меркачева, Володимир Ряховський і Микола Сванідзе.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 липня російські ЗМІ повідомили, що в колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".
  • 20 липня повідомлялося, що ПВК "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.
  • Пізніше зявилася інформація, що майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.
  • 14 вересня в мережі з’явилося відео, на якому наближений до Путіна олігарх Євген Пригожин, що також організував так зване ПВК "Вагнер", особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.   
  • 15 вересня Пригожин, коментуючи повідомлення про вербування ув'язнених для участі у війні в Україні, запропонував незгодних із таким вербуванням відправити на війну своїх дітей. "Або ПВК і зеки, або ваші діти", - заявив він.

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Теми: Росіявійна
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