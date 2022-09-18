У РФ правозахисники питають генпрокурора, чому ув'язнених відправляють на війну

Шестеро членів Ради з прав людини при президентові РФ попросили генпрокурора Росії Ігоря Краснова роз'яснити, на якій підставі ув'язнені з невідбутими термінами направляються на війну в Україну.

Джерело: звернення правозахисників, опубліковане на сайті Правозахисної ради Санкт-Петербурга в неділю

Деталі: У тексті йдеться про те, що широко поширилася інформація про відправлення для участі в так званій "спецоперації" тисяч ув'язнених по всій Росії з невідбутими термінами, в тому числі за тяжкі злочини. Зокрема, про це йшлося в ефірі телеканалу "Россия-1" 7 серпня.

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Правозахисники підкреслюють, що звільнити ув'язненого, який не відбув термін ув'язнення, можливо з таких підстав: помилування указом президента РФ, амністія постановою Державної Думи та умовно-дострокове звільнення за рішенням суду.

Дослівно: "У зв'язку з вищевикладеним просимо Вас роз'яснити, на якій підставі звільняються від відбуття ув'язнення зазначені особи, якщо ця інформація відповідає дійсності?"

Більше деталей: Звернення підписали члени Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Олександр Верховський, Наталія Євдокимова, Ігор Каляпін, Єва Меркачева, Володимир Ряховський і Микола Сванідзе.

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