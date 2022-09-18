У РФ правозахисники питають генпрокурора, чому ув'язнених відправляють на війну
Шестеро членів Ради з прав людини при президентові РФ попросили генпрокурора Росії Ігоря Краснова роз'яснити, на якій підставі ув'язнені з невідбутими термінами направляються на війну в Україну.
Джерело: звернення правозахисників, опубліковане на сайті Правозахисної ради Санкт-Петербурга в неділю
Деталі: У тексті йдеться про те, що широко поширилася інформація про відправлення для участі в так званій "спецоперації" тисяч ув'язнених по всій Росії з невідбутими термінами, в тому числі за тяжкі злочини. Зокрема, про це йшлося в ефірі телеканалу "Россия-1" 7 серпня.
Правозахисники підкреслюють, що звільнити ув'язненого, який не відбув термін ув'язнення, можливо з таких підстав: помилування указом президента РФ, амністія постановою Державної Думи та умовно-дострокове звільнення за рішенням суду.
Дослівно: "У зв'язку з вищевикладеним просимо Вас роз'яснити, на якій підставі звільняються від відбуття ув'язнення зазначені особи, якщо ця інформація відповідає дійсності?"
Більше деталей: Звернення підписали члени Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Олександр Верховський, Наталія Євдокимова, Ігор Каляпін, Єва Меркачева, Володимир Ряховський і Микола Сванідзе.
Передісторія:
- 4 липня російські ЗМІ повідомили, що в колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".
- 20 липня повідомлялося, що ПВК "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.
- Пізніше зявилася інформація, що майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.
- 14 вересня в мережі з’явилося відео, на якому наближений до Путіна олігарх Євген Пригожин, що також організував так зване ПВК "Вагнер", особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.
- 15 вересня Пригожин, коментуючи повідомлення про вербування ув'язнених для участі у війні в Україні, запропонував незгодних із таким вербуванням відправити на війну своїх дітей. "Або ПВК і зеки, або ваші діти", - заявив він.