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В РФ правозащитники спрашивают генпрокурора, почему заключенных отправляют на войну

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 23:00
В РФ правозащитники спрашивают генпрокурора, почему заключенных отправляют на войну
ИК-7 "ЯБЛОНЕВКА" в Санкт-Петербурге, где проводилась вербовка заключенных, ФОТО FSIN-ATLAS.RU

Шестеро членов Совета по правам человека при президенте РФ попросили генпрокурора РФ Игоря Краснова разъяснить, на каком основании заключенные с неотбытыми сроками направляются на войну в Украину.

Источник: обращение правозащитников, опубликованное на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга в воскресенье

Детали: В тексте говорится, что широко распространилась информация об отправке для участия в так называемой "спецоперации" тысяч заключенных по всей России с неотбытыми сроками, в том числе за тяжкие преступления. В частности, об этом говорилось в эфире телеканала "Россия-1" 7 августа.

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Правозащитники подчеркивают, что освободить заключённого, не отбывшего срок заключения возможно по следующим основаниям: помилование указом президента РФ, амнистия постановлением Государственной Думы и условно-досрочное освобождение по решению суда.

Дословно: "В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?"

Больше деталей: Обращение подписали члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе.

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Предыстория:

  • 4 июля российские СМИ сообщили, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".
  • 20 июля сообщалось, что ЧВК "Вагнера" проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.
  • Позже появилась информация, что почти все заключенные двух российских колоний, завербованные ЧВК "Вагнером" на войну в Украине, погибли.
  • 14 сентября в сети появилось видео, на котором приближенный к Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, также организовавший так называемое ЧВК "Вагнер", лично призывает российских заключенных воевать в Украине.
  • 15 сентября Пригожин, комментируя сообщения о вербовке заключенных для участия в войне в Украине, предложил несогласных с такой вербовкой отправить на войну своих детей. "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети", - заявил он.

Темы: Росcиявойна
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