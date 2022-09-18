В РФ правозащитники спрашивают генпрокурора, почему заключенных отправляют на войну

Шестеро членов Совета по правам человека при президенте РФ попросили генпрокурора РФ Игоря Краснова разъяснить, на каком основании заключенные с неотбытыми сроками направляются на войну в Украину.

Источник: обращение правозащитников, опубликованное на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга в воскресенье

Детали: В тексте говорится, что широко распространилась информация об отправке для участия в так называемой "спецоперации" тысяч заключенных по всей России с неотбытыми сроками, в том числе за тяжкие преступления. В частности, об этом говорилось в эфире телеканала "Россия-1" 7 августа.

Правозащитники подчеркивают, что освободить заключённого, не отбывшего срок заключения возможно по следующим основаниям: помилование указом президента РФ, амнистия постановлением Государственной Думы и условно-досрочное освобождение по решению суда.

Дословно: "В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?"

Больше деталей: Обращение подписали члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе.

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