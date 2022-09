Єврокомісія: "Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці"

У Єврокомісії вважають, що російська компанія "Газпром" оголосила про закриття газопроводу "Північний потік" під брехливим приводом.

Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє "Європейська правда".

"Оголошення "Газпрому" сьогодні вдень про те, що він знову закриває "Північний потік-1" через обманну відмовку, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", - заявив Мамер у Twitter.

Gazprom’s announcement this afternoon that it is once again shutting down NorthStream1 under fallacious pretenses is another confirmation of its unreliability as a supplier.



It’s also proof of Russia’s cynicism, as it prefers to flare gas instead of honoring contracts.