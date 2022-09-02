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Єврокомісія: "Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці"

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 20:47
Єврокомісія: Газпром бреше про поломку на Північному потоці
Eric Mamer, фото Anadolu Agency via Getty Images

У Єврокомісії вважають, що російська компанія "Газпром" оголосила про закриття газопроводу "Північний потік" під брехливим приводом.

Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє "Європейська правда". 

"Оголошення "Газпрому" сьогодні вдень про те, що він знову закриває "Північний потік-1" через обманну відмовку, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", - заявив Мамер у Twitter.

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Російська газова компанія "Газпром" у п’ятницю ввечері оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати.

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Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 виявили витік масла по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній.

Раніше "Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середи, щоб провести технічне обслуговування на єдиному робочому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.

Теми: газЄвропаРосія
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