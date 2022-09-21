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Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються

Ольга Глущенко Середа, 21 вересня 2022, 00:45
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив про незмінні позиції України, незважаючи на "дуже шумні новини з Росії".

Джерело: Зеленський у відезверненні

Пряма мова: "Звичайно, сьогодні дуже шумні новини з Росії. Багато запитань щодо цього, але що, власне сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше?

Наші позиції чіткі і добре відомі, тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням: більше підтримки для Збройних Сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил спеціальних операції, більше підтримки для СБУ, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників – для усіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність.

Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись.

І маємо в цьому повну підтримку партнерів…

Бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, але й від тих держав, які намагалися триматися осторонь нашої боротьби.

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Будуть кроки на підтримку України у таких обставинах і від ключових міжнародних об’єднань. То ж зберігаємо тиск, зберігаємо єдність, захищаємо Україну, звільняємо нашу землю і не проявляємо жодної слабкості.

Я дякую усім друзям і партнерам України за сьогоднішнє масове, принципове, тверде засудження намагань Росії розіграти черговий псевдореферендум".

Що передувало:

  • У вівторок вдень у російському інформаційному просторі з'явився анонс, що 20 вересня ввечері Путін виступить з приводу псевдореферендумів на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
  • 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР"  зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.
  • Окупанти Херсонської області услід за бойовиками Донецької та Луганської областей теж виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
  • Окупанти планують провести свої псевдореферендуми з 23 по 27 вересня. 
  • Згодом після гучного анонсу виступ Путіна перенесли.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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