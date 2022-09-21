Зеленский об "очень шумных новостях из России": Наши позиции не меняются
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизменных позициях Украины, несмотря на "очень шумные новости из России".
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Конечно, сегодня очень шумные новости из России. Много вопросов по этому поводу, но что, собственно произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше?
Наши позиции четкие и хорошо известны, только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей: больше поддержки для Вооруженных Сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операции, больше поддержки для СБУ, для Нацгвардии, для полиции, для пограничников - для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность.
Наши позиции не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то.
И имеем в этом полную поддержку партнеров...
Видим понимание не только от наших партнеров, но и от тех государств, которые пытались держаться в стороне от нашей борьбы.
Будут шаги в поддержку Украины в таких обстоятельствах и от ключевых международных объединений. Так что сохраняем давление, сохраняем единство, защищаем Украину, освобождаем нашу землю и не проявляем никакой слабости.
Я благодарю всех друзей и партнеров Украины за сегодняшнее массовое, принципиальное, твердое осуждение попыток России разыграть очередной псевдореферендум".
Что предшествовало:
- Во вторник днем в российском информационном пространстве появился анонс, что 20 сентября вечером Путин выступит по поводу псевдореферендумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
- 19 сентября так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами РФ.
- Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей тоже выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.
- Оккупанты планируют провести свои псевдореферендумы с 23 по 27 сентября.
- Позже сообщили, что обращение Путина покажут с 9 до 10 утра среды.