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Ворог вночі знову обстріляв ЗАЕС

Ольга Глущенко Середа, 21 вересня 2022, 07:42
ілюстративне фото з фейсбуку Енергоатома

Вночі 21 вересня росіяни вчергове обстріляли Запорізьку АЕС, пошкодивши обладнання зв’язку одного з енергоблоків.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "21 вересня 2022 року, о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистськими терористами було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС".

Деталі: Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку.

Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

"О 02:00 персоналом ЗАЕС була знайдена можливість і налагоджено живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування", – повідомляє Енергоатом.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росія на початку повномасштабної війни захопила Чорнобильську АЕС, а 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС.
  • 15 липня в українському "Енергоатомі" повідомили, що росіяни встановлюють ракетні комплекси на території ЗАЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.
  • 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.
  • 2 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі підтвердив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.
  • 5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію Запорізької АЕС, на станції лишилося двоє представників організації. 
  • 5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами Запорізької АЕС, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала станцію із енергосистемою України.

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Для чого Росії захоплювати АЕС та як світ може запобігти ядерній катастрофі

Теми: ЗАЕСобстрілвійнаРосія
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