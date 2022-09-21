Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг ночью снова обстрелял ЗАЭС

Ольга ГлущенкоСреда, 21 сентября 2022, 07:42
иллюстративное фото из фейсбука Энергоатома

Ночью 21 сентября россияне в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, повредив оборудование связи одного из энергоблоков.

Источник: Энергоатом

Дословно: "21 сентября 2022 года, в 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС".

Детали: В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока.

Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

"В 02:00 персоналом ЗАЭС была найдена возможность и налажено питание собственных нужд энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства", - сообщает Энергоатом.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Россия в начале полномасштабной войны захватила Чернобыльскую АЭС, а 4 марта захватила Запорожскую АЭС, создав риски радиационной катастрофы. В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории ЗАЭС.
  • 15 июля в украинском "Энергоатоме" сообщили, что россияне устанавливают ракетные комплексы на территории ЗАЭС, из которых обстреливают район Никополя.
  • 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.
  • 2 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.
  • 5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.
  • 5 сентября в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов россиянами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединявшая станцию с энергосистемой Украины.

Читайте также: Россия продолжает обстреливать ЗАЭС. Как все выглядит изнутри – объясняет работник станции

Зачем России захватывать АЭС и как мир может предотвратить ядерную катастрофу

Темы: ЗАЭСобстрелвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоЧасть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена

Залужный о мобилизации в РФ: Сколько бы не было врагов, мы их уничтожим

видео"Я господин Песков. Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался идти воевать

РосСМИ подсчитали, что данные Шойгу о потерях России и Украины на войне – ложь 

Зеленский: Путин весь последний месяц проводил мобилизацию, но подразделения бегут

фотоВ Раде стало на одного депутата меньше

Все новости...
ЗАЭС
ЗАЭС снова подключили к энергосети Украины – МАГАТЭ
"Энергоатом" привез для ЗАЭС 25 грузовиков запчастей, реагентов и горючего
МАГАТЭ требует от России вывести войска из ЗАЭС – резолюция
Последние новости
23:42
Турция осудила "референдумы" на оккупированных территориях – "усложнят дипломатический процесс"
23:18
фотоЧасть защитников "Азовстали" удалось освободить из плена
23:14
фото Россияне били по Сумской области: 38 "приходов"
22:46
Оккупанты освободили марокканца, которого "осудили" к смертной казни
22:37
Официально: Финляндия ограничит въезд россиян
22:36
В Изюме эксгумировали уже 338 тел – прокурор
22:32
Британия, США, Хорватия и Швеция подтвердили освобождение своих граждан из российского плена
22:13
Экономические новости 21 сентября: Британия поможет Украине с деньгами на газ, ВР вернула акцизы на горючее
21:55
Министры иностранных дел ЕС проведут срочную встречу из-за заявлений Путина – СМИ
21:45
видео, обновлено от 21:15В российских городах – протесты против мобилизации: уже более тысячи задержанных
Все новости...