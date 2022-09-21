Враг ночью снова обстрелял ЗАЭС

Ночью 21 сентября россияне в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, повредив оборудование связи одного из энергоблоков.

Источник: Энергоатом

Дословно: "21 сентября 2022 года, в 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС".

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Детали: В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока.

Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

"В 02:00 персоналом ЗАЭС была найдена возможность и налажено питание собственных нужд энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства", - сообщает Энергоатом.

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Предыстория:

Россия в начале полномасштабной войны захватила Чернобыльскую АЭС, а 4 марта захватила Запорожскую АЭС, создав риски радиационной катастрофы. В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории ЗАЭС.

15 июля в украинском "Энергоатоме" сообщили, что россияне устанавливают ракетные комплексы на территории ЗАЭС, из которых обстреливают район Никополя.

1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

2 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.

5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.

5 сентября в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов россиянами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединявшая станцию с энергосистемой Украины.

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