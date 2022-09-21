Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг ночью снова обстрелял ЗАЭС

Ольга ГлущенкоСреда, 21 сентября 2022, 07:42
Враг ночью снова обстрелял ЗАЭС
иллюстративное фото из фейсбука Энергоатома

Ночью 21 сентября россияне в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, повредив оборудование связи одного из энергоблоков.

Источник: Энергоатом

Дословно: "21 сентября 2022 года, в 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС".

Реклама:

Детали: В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока.

Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

"В 02:00 персоналом ЗАЭС была найдена возможность и налажено питание собственных нужд энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства", - сообщает Энергоатом.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Россия в начале полномасштабной войны захватила Чернобыльскую АЭС, а 4 марта захватила Запорожскую АЭС, создав риски радиационной катастрофы. В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории ЗАЭС.
  • 15 июля в украинском "Энергоатоме" сообщили, что россияне устанавливают ракетные комплексы на территории ЗАЭС, из которых обстреливают район Никополя.
  • 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.
  • 2 сентября гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что после завершения миссии на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.
  • 5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.
  • 5 сентября в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов россиянами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединявшая станцию с энергосистемой Украины.

Читайте также: Россия продолжает обстреливать ЗАЭС. Как все выглядит изнутри – объясняет работник станции

Зачем России захватывать АЭС и как мир может предотвратить ядерную катастрофу

Темы: ЗАЭСобстрелвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
ЗАЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
На 4 энергоблоке ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: