В Ізюмі ексгумували вже 338 тіл – прокурор
Станом на вечір 21 вересня на кладовищі в Ізюмі, яке утворилося під час окупації міста російською армією, ексгумували тіла 320 цивільних та 18 військових ЗСУ.
Джерело: Суспільне з посиланням на прокурора Харківської області Олександра Фільчакова та на голову райадміністрації Степана Масельського
Пряма мова Фільчакова: "Дуже велика кількість ексгумованих – з мінно-вибуховими травмами, також дуже багато – з численними переламами кісток, є також з ознаками катування".
Деталі: Прокурор нагадав, що на кладовищі виявили 445 могил, в деяких з них поховані від 2 до 4 людей одночасно.
Роботи з ексгумації у цьому місці планують завершити до кінця дня 23 вересня. Далі групи працюватимуть на інших об'єктах – наразі відомо ще про 3-5 поховань.
За словами Масельського, загиблих під час окупації в Ізюмському районі можуть бути тисячі.
Він уточнив, що кожного дня біля під’їздів будинків та по посадках знаходять закопаних людей.
Також, за словами голови РДА, дуже багатьох людей мешканці хоронили самі – це ті, хто загинули на початку окупації у результаті авіанальотів та від ударів артилерії.
Передісторія:
- Російські війська втекли з Ізюма 10 вересня, залишивши чимало військової техніки.
- 15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Ізюма Харківської області у місті виявили поховання людей.
- На 19 вересня зі стихійного кладовища в Ізюмі ексгумували 146 тіл загиблих. Серед них є жінки та діти. Людей росіяни катували у відділку поліції та інших місцях.
- Правоохоронці знаходять серед похованих тіла чоловіків зі зв’язаними руками, переломами щелеп, відрізаними геніталіями та іншими слідами знущань.
- ЗМІ повідомили, що Організація Об’єднаних Націй направить місію до місця масових поховань в Ізюмі, виявлених після звільнення міста від російської окупації.