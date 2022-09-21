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В Ізюмі ексгумували вже 338 тіл – прокурор

Ірина БалачукСереда, 21 вересня 2022, 22:36
В Ізюмі ексгумували вже 338 тіл – прокурор
Ексгумація загиблих в Ізюмі. Фото Укрінформа

Станом на вечір 21 вересня на кладовищі в Ізюмі, яке утворилося під час окупації міста російською армією, ексгумували тіла 320 цивільних та 18 військових ЗСУ.

Джерело: Суспільне з посиланням на прокурора Харківської області Олександра Фільчакова та на голову райадміністрації Степана Масельського

Пряма мова Фільчакова: "Дуже велика кількість ексгумованих ­– з мінно-вибуховими травмами, також дуже багато – з численними переламами кісток, є також з ознаками катування".

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Деталі: Прокурор нагадав, що на кладовищі виявили 445 могил, в деяких з них поховані від 2 до 4 людей одночасно.

Роботи з ексгумації у цьому місці планують завершити до кінця дня 23 вересня. Далі групи працюватимуть на інших об'єктах – наразі відомо ще про 3-5 поховань.

За словами Масельського, загиблих під час окупації в Ізюмському районі можуть бути тисячі.

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Він уточнив, що кожного дня біля під’їздів будинків та по посадках знаходять закопаних людей.

Також, за словами голови РДА, дуже багатьох людей мешканці хоронили самі – це ті, хто загинули на початку окупації у результаті авіанальотів та від ударів артилерії.   

Передісторія:

  • Російські війська втекли з Ізюма 10 вересня, залишивши чимало військової техніки. 
  • 15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Ізюма Харківської області у місті виявили поховання людей.
  • На 19 вересня зі стихійного кладовища в Ізюмі ексгумували 146 тіл загиблих. Серед них є жінки та діти. Людей росіяни катували у відділку поліції та інших місцях.
  • Правоохоронці знаходять серед похованих тіла чоловіків зі зв’язаними руками, переломами щелеп, відрізаними геніталіями та іншими слідами знущань.
  • ЗМІ повідомили, що Організація Об’єднаних Націй направить місію до місця масових поховань в Ізюмі, виявлених після звільнення міста від російської окупації.

Теми: Ізюмвійнажертви
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