В Изюме эксгумировали уже 338 тел – прокурор
По состоянию на вечер 21 сентября на кладбище в Изюме, которое образовалось во время оккупации города российской армией, эксгумировали тела 320 гражданских и 18 военных ВСУ.
Источник: Общественное со ссылкой на прокурора Харьковской области Александра Фильчакова и на главу райадминистрации Степана Масельского
Прямая речь Фильчакова: "Очень большое количество эксгумированных – с минно-взрывными травмами, также очень много – с многочисленными переломами костей, есть также с признаками пыток".
Детали: Прокурор напомнил, что на кладбище обнаружили 445 могил, в некоторых из них похоронены от 2 до 4 человек одновременно.
Работы по эксгумации в этом месте планируют закончить до конца дня 23 сентября. Далее группы будут работать на других объектах – сейчас известно еще о 3-5 захоронениях.
По словам Масельского, погибших во время оккупации в Изюмском районе могут быть тысячи.
Он уточнил, что каждый день у подъездов домов и по посадкам находят закопанных людей.
Также, по словам главы РГА, очень многих людей жители хоронили сами – это те, кто погибли в начале оккупации в результате авианалетов и от ударов артиллерии.
Предыстория:
- Российские войска сбежали из Изюма 10 сентября, оставив немало военной техники.
- 15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Изюма Харьковской области в городе обнаружили захоронения людей.
- На 19 сентября со стихийного кладбища в Изюме эксгумировали 146 тел погибших. Среди них есть женщины и дети. Людей россияне пытали в отделении полиции и других местах.
- Правоохранители находят среди похороненных тела мужчин со связанными руками, переломами челюстей, отрезанными гениталиями и другими следами издевательств.
- СМИ сообщили, что Организация Объединенных Наций направит миссию к месту массовых захоронений в Изюме, обнаруженных после освобождения города от российской оккупации.