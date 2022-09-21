В Изюме эксгумировали уже 338 тел – прокурор

По состоянию на вечер 21 сентября на кладбище в Изюме, которое образовалось во время оккупации города российской армией, эксгумировали тела 320 гражданских и 18 военных ВСУ.

Источник: Общественное со ссылкой на прокурора Харьковской области Александра Фильчакова и на главу райадминистрации Степана Масельского

Прямая речь Фильчакова: "Очень большое количество эксгумированных – с минно-взрывными травмами, также очень много – с многочисленными переломами костей, есть также с признаками пыток".

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Детали: Прокурор напомнил, что на кладбище обнаружили 445 могил, в некоторых из них похоронены от 2 до 4 человек одновременно.

Работы по эксгумации в этом месте планируют закончить до конца дня 23 сентября. Далее группы будут работать на других объектах – сейчас известно еще о 3-5 захоронениях.

По словам Масельского, погибших во время оккупации в Изюмском районе могут быть тысячи.

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Он уточнил, что каждый день у подъездов домов и по посадкам находят закопанных людей.

Также, по словам главы РГА, очень многих людей жители хоронили сами – это те, кто погибли в начале оккупации в результате авианалетов и от ударов артиллерии.

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