В ОП закликали мобілізованих росіян здаватися в полон: вони не повернуться в РФ, якщо не хочуть
Четвер, 22 вересня 2022, 21:51
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав росіян, яких мобілізують до російської армії, здаватися в полон - Україна гарантує їм життя і вони не повернуться в РФ, якщо самі не забажають.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова: "Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути в чужій країні! За першої ж можливості - здавайтеся в полон.
Україна гарантує вам збереження життя і гідне поводження".
Деталі: Подоляк наголосив, що за Женевською конвенцією, російські полонені не будуть видані РФ, якщо самі цього не захочуть.
Передісторія:
- 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.
- В Росії планують призвати 300 тисяч резервістів.
- Водночас, таємний сьомий пункт указу президента РФ про часткову мобілізацію дає змогу Міноборони країни призвати на війну 1 мільйон осіб.
- Відразу після виступу президента РФ Путіна росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану, а ціни на авіаквитки до так званих "безпечних" країн досягли астрономічних значень.
- 21 вересня в Росії пройшли акції протесту проти мобілізації, за даними правозахисного медіа-проєкту ОВД-Інфо, затримали щонайменше 1 176 людей.
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