Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОП закликали мобілізованих росіян здаватися в полон: вони не повернуться в РФ, якщо не хочуть

Альона Мазуренко Четвер, 22 вересня 2022, 21:51
В ОП закликали мобілізованих росіян здаватися в полон: вони не повернуться в РФ, якщо не хочуть
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав росіян, яких мобілізують до російської армії, здаватися в полон - Україна гарантує їм життя і вони не повернуться в РФ, якщо самі не забажають.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути в чужій країні! За першої ж можливості - здавайтеся в полон.

Реклама:

Україна гарантує вам збереження життя і гідне поводження".

Деталі: Подоляк наголосив, що за Женевською конвенцією, російські полонені не будуть видані РФ, якщо самі цього не захочуть.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: мобілізаціяРосіяОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
мобілізація
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
У Вінниці схопили на гарячому лікаря, який продав більше 200 довідок ухилянтам
Останні новини
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
Усі новини...
Реклама: