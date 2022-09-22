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В ОП закликали мобілізованих росіян здаватися в полон: вони не повернуться в РФ, якщо не хочуть

Альона Мазуренко Четвер, 22 вересня 2022, 21:51
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав росіян, яких мобілізують до російської армії, здаватися в полон - Україна гарантує їм життя і вони не повернуться в РФ, якщо самі не забажають.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути в чужій країні! За першої ж можливості - здавайтеся в полон.

Україна гарантує вам збереження життя і гідне поводження".

Деталі: Подоляк наголосив, що за Женевською конвенцією, російські полонені не будуть видані РФ, якщо самі цього не захочуть.

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Теми: мобілізаціяРосіяОфіс президента
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