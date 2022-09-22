В ОП призвали мобилизованных россиян сдаваться в плен: они не вернутся в РФ, если не хотят

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал россиян, которых мобилизуют в российскую армию, сдаваться в плен - Украина гарантирует им жизнь и они не вернутся в РФ, если сами не захотят.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Принудительно мобилизованные граждане России, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности - сдавайтесь в плен.

Реклама:

Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение".

Детали: Подоляк отметил, что по Женевской конвенции, российские пленные не будут выданы РФ, если сами этого не захотят.

Предыстория: