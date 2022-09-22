В ОП призвали мобилизованных россиян сдаваться в плен: они не вернутся в РФ, если не хотят
Четверг, 22 сентября 2022, 21:51
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал россиян, которых мобилизуют в российскую армию, сдаваться в плен - Украина гарантирует им жизнь и они не вернутся в РФ, если сами не захотят.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Принудительно мобилизованные граждане России, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности - сдавайтесь в плен.
Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение".
Детали: Подоляк отметил, что по Женевской конвенции, российские пленные не будут выданы РФ, если сами этого не захотят.
Предыстория:
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
- В России планируют призвать 300 тысяч резервистов.
- В то же время, тайный седьмой пункт указа президента РФ о частичной мобилизации позволяет Минобороны страны призвать на войну 1 миллион человек.
- Сразу после выступления президента РФ Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван, а цены на авиабилеты в так называемые "безопасные" страны достигли астрономических значений.
- 21 сентября в России прошли акции протеста против мобилизации, по данным правозащитного медиа-проекта ОВД-Инфо, задержали по меньшей мере 1 176 человек.
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