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В ОП призвали мобилизованных россиян сдаваться в плен: они не вернутся в РФ, если не хотят

Алена МазуренкоЧетверг, 22 сентября 2022, 21:51
В ОП призвали мобилизованных россиян сдаваться в плен: они не вернутся в РФ, если не хотят
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал россиян, которых мобилизуют в российскую армию, сдаваться в плен - Украина гарантирует им жизнь и они не вернутся в РФ, если сами не захотят.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Принудительно мобилизованные граждане России, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности - сдавайтесь в плен.

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Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение".

Детали: Подоляк отметил, что по Женевской конвенции, российские пленные не будут выданы РФ, если сами этого не захотят.

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Темы: мобилизацияРосcияОфис президента
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