Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю на полях Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з держрадником і главою МЗС Китаю Ваном Ї у Нью-Йорку, де зараз перебувають багато світових лідерів та дипломатів у зв’язку з засіданням Генасамблеї ООН.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Зустрівся з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету й територіальної цілісності України, як і те, що сила не має бути засобом вирішення суперечок", - розповів Кулеба.

I met with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi to discuss relations between Ukraine and China. My counterpart reaffirmed China’s respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its rejection of the use of force as a means of resolving differences. pic.twitter.com/4Q6kJxfNJB