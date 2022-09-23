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Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю на полях Генасамблеї ООН

"Європейська правда"П'ятниця, 23 вересня 2022, 12:11

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з держрадником і главою МЗС Китаю Ваном Ї у Нью-Йорку, де зараз перебувають багато світових лідерів та дипломатів у зв’язку з засіданням Генасамблеї ООН.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Зустрівся з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету й територіальної цілісності України, як і те, що сила не має бути засобом вирішення суперечок", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, Білий дім закликав Китай не підтримувати РФ у її війні проти України, заявивши, що всі повинні виступати проти агресії Москви, а не залишатися осторонь.

Як повідомлялося, у проєкті безпекових гарантій для України, який запропонувала Банкова (так званий "Київський безпековий компакт") Китай не включили до переліку держав-гарантів, на відміну від ідей, що лунали навесні.  

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Теми: КитайКулеба ДмитроООН
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