Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба встретился с главой МИД Китая на полях Генассамблеи ООН

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 12:11

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсоветником и главой МИД Китая Ваном И в Нью-Йорке, где сейчас находятся многие мировые лидеры и дипломаты в связи с заседанием Генассамблеи ООН.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Встретился с государственным советником и министром иностранных дел Китая Ваном И, чтобы обсудить отношения между Украиной и Китаем. Мой коллега подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины, как и то, что сила не должна быть средством решения споров", - рассказал Кулеба.

Реклама:

Напомним, Белый дом призвал Китай не поддерживать РФ в ее войне против Украины, заявив, что все должны выступать против агрессии Москвы, а не оставаться в стороне.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, в проекте гарантий безопасности для Украины, который предложила Банковая (так называемый "Киевский компакт безопасности") Китай не включили в перечень государств-гарантов, в отличие от идей, звучавших весной.

Темы: КитайКулеба ДмитрийООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Китай
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 мдрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
Все новости...
Реклама: