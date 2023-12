Кулеба встретился с главой МИД Китая на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсоветником и главой МИД Китая Ваном И в Нью-Йорке, где сейчас находятся многие мировые лидеры и дипломаты в связи с заседанием Генассамблеи ООН.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Встретился с государственным советником и министром иностранных дел Китая Ваном И, чтобы обсудить отношения между Украиной и Китаем. Мой коллега подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины, как и то, что сила не должна быть средством решения споров", - рассказал Кулеба.

I met with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi to discuss relations between Ukraine and China. My counterpart reaffirmed China’s respect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its rejection of the use of force as a means of resolving differences. pic.twitter.com/4Q6kJxfNJB