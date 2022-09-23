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Кулеба встретился с главой МИД Китая на полях Генассамблеи ООН

"Европейская правда"Пятница, 23 сентября 2022, 12:11

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсоветником и главой МИД Китая Ваном И в Нью-Йорке, где сейчас находятся многие мировые лидеры и дипломаты в связи с заседанием Генассамблеи ООН.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Встретился с государственным советником и министром иностранных дел Китая Ваном И, чтобы обсудить отношения между Украиной и Китаем. Мой коллега подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины, как и то, что сила не должна быть средством решения споров", - рассказал Кулеба.

Напомним, Белый дом призвал Китай не поддерживать РФ в ее войне против Украины, заявив, что все должны выступать против агрессии Москвы, а не оставаться в стороне.

Как сообщалось, в проекте гарантий безопасности для Украины, который предложила Банковая (так называемый "Киевский компакт безопасности") Китай не включили в перечень государств-гарантов, в отличие от идей, звучавших весной.

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Темы: КитайКулеба ДмитрийООН
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