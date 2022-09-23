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Путін зібрав Радбез і не зможе піти на концерт на "підтримку" Донбасу

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 вересня 2022, 13:23
Путін зібрав Радбез і не зможе піти на концерт на підтримку Донбасу
Володимир Путін, фото: Getty Images

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін у п’ятницю проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "У середині дня він (Путін) планує провести оперативну нараду з постійними членами Радбезу".

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Деталі: Пєсков додав, що у цей же день Путін не зможе відвідати концерт у Москві на "підтримку" Донбасу, оскільки працюватиме в Кремлі.

Пізніше стало відомо, що Путін на оперативній нараді з членами Радбезу вирішив обговорити питання патріотичного виховання.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію
  • Увечері того ж дня росіяни вийшли на акцію протесту. За попередньою інформацією, на мітингах було затримано щонайменше 1 176 осіб.
  • У ніч на 22 вересня росіяни намагалися спалити міську адміністрацію Тольятті Самарської області.
  • Від початку часткової мобілізації в Росії намагалися підпалити щонайменше п'ять військкоматів, також почастішали випадки пожеж в адміністративних будівлях. 

Теми: ПутінвійнамобілізаціяРосія
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