Путін зібрав Радбез і не зможе піти на концерт на "підтримку" Донбасу

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін у п’ятницю проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "У середині дня він (Путін) планує провести оперативну нараду з постійними членами Радбезу".

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Деталі: Пєсков додав, що у цей же день Путін не зможе відвідати концерт у Москві на "підтримку" Донбасу, оскільки працюватиме в Кремлі.

Пізніше стало відомо, що Путін на оперативній нараді з членами Радбезу вирішив обговорити питання патріотичного виховання.

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