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Путин собрал Совбез и не сможет пойти на концерт в "поддержку" Донбасса

Станислав ПогориловПятница, 23 сентября 2022, 13:23
Путин собрал Совбез и не сможет пойти на концерт в поддержку Донбасса
Владимир Путин, фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "В середине дня он (Путин) планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза".

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Детали: Песков добавил, что в этот же день Путин не сможет посетить концерт в Москве в "поддержку" Донбасса, поскольку будет работать в Кремле.

Позже стало известно, что Путин на оперативном совещании с членами Совбеза решил обсудить вопросы патриотического воспитания.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации
  • Вечером того же дня россияне вышли на акцию протеста. По предварительной информации, на митингах были задержаны по меньшей мере 1 176 человек.
  • В ночь на 22 сентября россияне пытались сжечь городскую администрацию Тольятти Самарской области.
  • С начала частичной мобилизации в России пытались поджечь как минимум пять военкоматов, также участились случаи пожаров в административных зданиях. 

Темы: ПутинвойнамобилизацияРосcия
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