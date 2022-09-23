Путин собрал Совбез и не сможет пойти на концерт в "поддержку" Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "В середине дня он (Путин) планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза".

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Детали: Песков добавил, что в этот же день Путин не сможет посетить концерт в Москве в "поддержку" Донбасса, поскольку будет работать в Кремле.

Позже стало известно, что Путин на оперативном совещании с членами Совбеза решил обсудить вопросы патриотического воспитания.

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