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Пєсков дивується "істеричній та емоційній" реакції росіян на мобілізацію

Катерина ТищенкоП'ятниця, 23 вересня 2022, 14:26
Дмитро Пєсков, фото Getty Images

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков здивований "істеричною і надзвичайно емоційною" реакцією росіян на оголошення в країні часткової мобілізації.

Джерело: Пєсков, якого цитує пропагандистське агентство РИА Новости

Пряма мова: "Можна ще було якось зрозуміти ось таку істеричну і надзвичайно емоційну реакцію в перші години після оголошення (про часткову мобілізацію. - ред.), навіть у перший день. Тому що, справді, був певний брак інформації, що також зрозуміло і має пояснення".

"Уже з учорашнього дня все-таки відповідно до рішення кабінету міністрів були вже активовані всі інформаційні лінії довідкові. Міністерство оборони регулярно відповідає на всі запитання. Громадяни звертаються, ЗМІ публікують відповіді Міністерства оборони".

Деталі: Пєсков також заявив, що в соцмережах нібито поширюється багато фейків про мобілізацію.

"Є, звичайно, якісь такі провокаційні, величезна кількість фейкових повідомлень у соцмережах, просто потрібно тверезо, і вдумливо, і об'єктивно до цього ставитися, не піддаючись ось цим провокативним спробам", - порадив росіянам прессекретар Путіна.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
  • Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.
  • Після оголошеної мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція затримала щонайменше 1 176 людей.
  • В Москві та Воронежі затриманим під час акції протесту проти мобілізації почали видавати повістки до військкоматів.
  • За даними російських ЗМІ, від початку часткової мобілізації в Росії намагалися підпалити щонайменше п'ять військкоматів, також почастішали випадки пожеж в адміністративних будівлях. 

Теми: РосіямобілізаціявійнаПутін
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