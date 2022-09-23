Пєсков дивується "істеричній та емоційній" реакції росіян на мобілізацію

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков здивований "істеричною і надзвичайно емоційною" реакцією росіян на оголошення в країні часткової мобілізації.

Джерело: Пєсков, якого цитує пропагандистське агентство РИА Новости

Пряма мова: "Можна ще було якось зрозуміти ось таку істеричну і надзвичайно емоційну реакцію в перші години після оголошення (про часткову мобілізацію. - ред.), навіть у перший день. Тому що, справді, був певний брак інформації, що також зрозуміло і має пояснення".

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"Уже з учорашнього дня все-таки відповідно до рішення кабінету міністрів були вже активовані всі інформаційні лінії довідкові. Міністерство оборони регулярно відповідає на всі запитання. Громадяни звертаються, ЗМІ публікують відповіді Міністерства оборони".

Деталі: Пєсков також заявив, що в соцмережах нібито поширюється багато фейків про мобілізацію.

"Є, звичайно, якісь такі провокаційні, величезна кількість фейкових повідомлень у соцмережах, просто потрібно тверезо, і вдумливо, і об'єктивно до цього ставитися, не піддаючись ось цим провокативним спробам", - порадив росіянам прессекретар Путіна.

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