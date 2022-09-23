Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Песков удивляется "истерической и эмоциональной" реакцией россиян на мобилизацию

Катерина ТищенкоПятница, 23 сентября 2022, 14:26
Дмитрий Песков, фото Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивлен "истерической и чрезвычайно эмоциональной" реакцией россиян на объявлении в стране частичной мобилизации.

Источник: Песков, которого цитирует пропагандистское агентство РИА Новости

Прямая речь: "Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (о частичной мобилизации. — ред.), даже в первый день. Потому что, действительно, был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо".

"Уже со вчерашнего дня все-таки в соответствии с решением кабинета министров были уже активированы все информационные линии справочные. Министерство обороны регулярно отвечает на все вопросы. Граждане обращаются, СМИ публикуют ответы Министерства обороны".

Детали: Песков также заявил, что в соцсетях якобы распространяется много фейков о мобилизации.

"Есть, конечно, какие-то такие провокационные, огромное количество фейковых сообщений в соцсетях, просто нужно трезво, и вдумчиво, и объективно к этому относиться, не поддаваясь вот этим провокационным попыткам", - посоветовал россиянам пресс-секретарь Путина.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации
  • Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
  • После объявленной мобилизации в российских городах прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек.
  • В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против мобилизации начали выдавать повестки в военкоматы.
  • По данным российских СМИ, с начала частичной мобилизации в России пытались поджечь как минимум пять военкоматов, также участились случаи пожаров в административных зданиях. 

Темы: РосcиямобилизациявойнаПутин
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский озвучил свою "формулу мира": в ней 5 пунктов

Украина лишила посла Ирана аккредитации из-за ударов иранских беспилотников

Абрамович был посредником на переговорах об обмене пленными - Bloomberg

Президент Евросовета призвал приостановить членство России в Совбезе ООН

фото, дополнено от 18:02В Изюме закончили эксгумацию – подняли 447 тел, среди них много женщин, есть дети

видео ВСУ сбили Су-25 и 6 российских дронов-камикадзе

Все новости...
Росcия
Богатейший олигарх РФ поставлял сталь для разработки ядерного оружия России. Он до сих пор не под санкциями – "Схемы"
Оккупанты отступают, ВСУ уничтожают их технику и оружие – ОК "Юг"
Кремль намекает на ядерное оружие, если Украина будет освобождать свои земли после "референдумов"
Последние новости
05:20
Во Франции расследуют семь дел о преступлениях, совершенных в отношении французов в Украине
04:22
Враг ударил по Запорожью – поврежден жилой дом, есть пострадавшие
04:07
ВСУ приземлили российский Ми-8 и поразили три сосредоточения врага – ОК "Юг"
03:42
Ирландия рассмотрит возможность приема россиян-уклонистов, но приоритет - за украинцами
02:45
Россияне ударили по пограничным общинам Сумщины, 140 прилетов
01:52
Зеленский: "Я шокирован. Израиль нам ничего не дал"
01:27
"Будем поддерживать Украину столько, сколько нужно" - лидеры G7 о "референдумах"
00:58
США пригрозили России тяжелыми и быстрыми санкциями в случае аннексии
00:20
Украине есть что предложить для защиты людей от голода – Зеленский
00:12
Зеленский озвучил свою "формулу мира": в ней 5 пунктов
Все новости...