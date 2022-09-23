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Песков удивляется "истерической и эмоциональной" реакцией россиян на мобилизацию

Катерина ТищенкоПятница, 23 сентября 2022, 14:26
Песков удивляется истерической и эмоциональной реакцией россиян на мобилизацию
Дмитрий Песков, фото Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивлен "истерической и чрезвычайно эмоциональной" реакцией россиян на объявлении в стране частичной мобилизации.

Источник: Песков, которого цитирует пропагандистское агентство РИА Новости

Прямая речь: "Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (о частичной мобилизации. — ред.), даже в первый день. Потому что, действительно, был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо".

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"Уже со вчерашнего дня все-таки в соответствии с решением кабинета министров были уже активированы все информационные линии справочные. Министерство обороны регулярно отвечает на все вопросы. Граждане обращаются, СМИ публикуют ответы Министерства обороны".

Детали: Песков также заявил, что в соцсетях якобы распространяется много фейков о мобилизации.

"Есть, конечно, какие-то такие провокационные, огромное количество фейковых сообщений в соцсетях, просто нужно трезво, и вдумчиво, и объективно к этому относиться, не поддаваясь вот этим провокационным попыткам", - посоветовал россиянам пресс-секретарь Путина.

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Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации
  • Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
  • После объявленной мобилизации в российских городах прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек.
  • В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против мобилизации начали выдавать повестки в военкоматы.
  • По данным российских СМИ, с начала частичной мобилизации в России пытались поджечь как минимум пять военкоматов, также участились случаи пожаров в административных зданиях. 

Темы: РосcиямобилизациявойнаПутин
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