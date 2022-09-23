Песков удивляется "истерической и эмоциональной" реакцией россиян на мобилизацию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивлен "истерической и чрезвычайно эмоциональной" реакцией россиян на объявлении в стране частичной мобилизации.
Источник: Песков, которого цитирует пропагандистское агентство РИА Новости
Прямая речь: "Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (о частичной мобилизации. — ред.), даже в первый день. Потому что, действительно, был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо".
"Уже со вчерашнего дня все-таки в соответствии с решением кабинета министров были уже активированы все информационные линии справочные. Министерство обороны регулярно отвечает на все вопросы. Граждане обращаются, СМИ публикуют ответы Министерства обороны".
Детали: Песков также заявил, что в соцсетях якобы распространяется много фейков о мобилизации.
"Есть, конечно, какие-то такие провокационные, огромное количество фейковых сообщений в соцсетях, просто нужно трезво, и вдумчиво, и объективно к этому относиться, не поддаваясь вот этим провокационным попыткам", - посоветовал россиянам пресс-секретарь Путина.
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации.
- Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
- После объявленной мобилизации в российских городах прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек.
- В Москве и Воронеже задержанным во время акции протеста против мобилизации начали выдавать повестки в военкоматы.
- По данным российских СМИ, с начала частичной мобилизации в России пытались поджечь как минимум пять военкоматов, также участились случаи пожаров в административных зданиях.