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Влада Чечні мобілізувала понад 500 чоловіків, які подали на закордонний паспорт – росЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 24 вересня 2022, 17:47
Влада Чечні мобілізувала понад 500 чоловіків, які подали на закордонний паспорт – росЗМІ
РАМЗАН КАДИРОВ. ФОТО RADIOKP.RU

Незважаючи на публічну відмову Рамзана Кадирова від мобілізації, влада Чечні мобілізувала 564 чоловіків із різних регіонів Росії, які після оголошення в РФ мобілізації подали заяви на отримання закордонних паспортів.

Джерело: "Новая газета. Европа" з посиланням на джерело

Деталі: Як пише видання, багато хто з цих людей має прописку в різних регіонах Росії, але об'єднує їх той факт, що всі вони, судячи з даних цього списку, перебувають на обліку в Управлінні федеральної міграційної служби в Чечні.

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Як пояснило джерело, це список тих, хто після оголошення мобілізації терміново звернувся у відділення чеченських районних УФМС із заявою на отримання закордонних паспортів. З цієї причини їх затримали співробітники місцевих правоохоронних органів.

Наразі всіх цих людей примусово доставили у військові частини, розташовані на території республіки (найчастіше йдеться про підрозділ 70-го гвардійського мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії, що базується в місті Шалі). Їх залучають як мобілізованих для проходження підготовки та подальшої участі в бойових діях на території України.

Інформація про те, що в Чечні масово викрадають чоловіків, які подали після оголошення мобілізації на отримання закордонного паспорта, раніше з'явилася в чеченських соцмережах. Крім того, за заявою самого глави Чечні Рамзана Кадирова, незаконно мобілізують у Чечні й тих жителів, хто спробує змінити місце проживання (виписатися з Чечні, щоб прописатися в іншому регіоні Росії).

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Видання зазначає, що всі ці дії чеченських силовиків незаконні, оскільки, згідно з заявою самого Кадирова, а також військового комісара Чечні Турпал-Алі Єсімбієва, квота на призов, спущена в Чечню після оголошення мобілізації, становить нуль осіб, і мобілізація в республіці проводитися не буде. За словами Кадирова, це обумовлено тим, що "Чечня заздалегідь перевиконала план на 254%".

Передісторія:

  • 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. 
  • Офіційно планується призвати 300 тисяч резервістів. Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.
  • 21 вересня Кадиров заявив про участь 15-20 жінок в антивоєнному мітингу в Грозному, їх затримали і погрожували відправити їхніх дітей чи чоловіків воювати проти України. Пізніше Кадиров заявив, що родичів близько 40 жінок, які намагалися провести в Грозному антивоєнний мітинг, уже мобілізовано і відправлено в Україну. Він також пригрозив, що будь-кого, хто вийде на мітинг, або їхніх чоловіків і всіх дітей відправлятимуть "на передову".

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Теми: ЧечнямобілізаціяРосіяКадиров
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