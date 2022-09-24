Власти Чечни мобилизировали более 500 мужчин, подавших на загранпаспорт – росСМИ

Несмотря на публичный отказ Рамзана Кадырова от мобилизации, власти Чечни мобилизовали 564 человека из разных регионов России, которые после объявления в РФ мобилизации подали заявления на получение загранпаспортов.

Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник

Детали: Как пишет издание, многие из этих людей имеют прописку в различных регионах России, но объединяет их тот факт, что все они, судя по данным этого списка, находятся на учете в Управлении федеральной миграционной службы по Чечне.

Реклама:

Как пояснил источник, это список тех, кто после объявления мобилизации срочно обратился в отделения чеченских районных УФМС с заявлением на получение загранпаспортов. По этой причине их задержали сотрудники местных правоохранительных органов.

В данный момент все эти люди принудительно доставлены в военные части, находящиеся на территории республики (чаще всего речь идет о подразделении 70-го гвардейского мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, базирующегося в городе Шали). Их привлекают в качестве мобилизованных для прохождения подготовки и последующего участия в боевых действиях на территории Украины.

Информация о том, что в Чечне массово похищают мужчин, подавших после объявления мобилизации на получение загранпаспорта, ранее появилась в чеченских соцсетях. Кроме того, по заявлению самого главы Чечни Рамзана Кадырова, незаконно мобилизуют в Чечне и тех жителей, кто попытается изменить место жительства (выписаться из Чечни, чтобы прописаться в другом регионе России).

ВИДЕО ДНЯ

Издание отмечает, что все эти действия чеченских силовиков незаконны, так как, согласно заявлению самого Кадырова, а также военного комиссара Чечни Турпал-Али Есимбиева, квота на призыв, спущенная в Чечню после объявления мобилизации, составляет ноль человек, и мобилизация в республике проводится не будет. По словам Кадырова, это обусловлено тем, что "Чечня заранее перевыполнила план на 254%".

Предыстория:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

Официально планируется призвать 300 тысяч резервистов. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.

21 сентября Кадыров заявил об участии 15-20 женщин в антивоенном митинге в Грозном, их задержали и угрожали отправить их детей или мужей воевать против Украины. Позже Кадыров заявил, что родственники около 40 женщин, пытавшихся провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, или их мужей и всех детей будут отправлять "на передовую".

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти