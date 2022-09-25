Освобожденные командиры из "Азовстали" проходят медосмотры в Турции – Ермак

Рустем Умеров и освобожденные командиры из "Азовстали", фото из Telegram Андрея Ермака

Освобожденные из плена командиры из "Азовстали", которые находятся в Турции, проходят медицинские осмотры и скоро смогут увидеться с родными.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: Ермак сообщил, что в воскресенье поговорил с освобожденными командирами.

"Настроение у всех боевое. Ребята проходят медицинские осмотры, идет тщательная проверка их состояния. По результатам медицинских анализов проведен углубленный осмотр терапевтом и хирургом", - отметил он.

Ермак также добавил, что скоро освобожденные командиры смогут увидеться со своими семьями.

Он сообщил, что глава Фонда госимущества Рустем Умеров по поручению президента приехал в Турцию, чтобы проверить условия, в которых живут освобожденные пленные и рассказал, что "условия проживания у ребят – комфортные".

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