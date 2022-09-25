Освобожденные командиры из "Азовстали" проходят медосмотры в Турции – Ермак
Освобожденные из плена командиры из "Азовстали", которые находятся в Турции, проходят медицинские осмотры и скоро смогут увидеться с родными.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Детали: Ермак сообщил, что в воскресенье поговорил с освобожденными командирами.
"Настроение у всех боевое. Ребята проходят медицинские осмотры, идет тщательная проверка их состояния. По результатам медицинских анализов проведен углубленный осмотр терапевтом и хирургом", - отметил он.
Ермак также добавил, что скоро освобожденные командиры смогут увидеться со своими семьями.
Он сообщил, что глава Фонда госимущества Рустем Умеров по поручению президента приехал в Турцию, чтобы проверить условия, в которых живут освобожденные пленные и рассказал, что "условия проживания у ребят – комфортные".
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить215 украинских защитников.
- Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
- 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.
- России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.