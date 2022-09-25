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Освобожденные командиры из "Азовстали" проходят медосмотры в Турции – Ермак

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 17:24
Рустем Умеров и освобожденные командиры из "Азовстали", фото из Telegram Андрея Ермака

Освобожденные из плена командиры из "Азовстали", которые находятся в Турции, проходят медицинские осмотры и скоро смогут увидеться с родными.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: Ермак сообщил, что в воскресенье поговорил с освобожденными командирами.

"Настроение у всех боевое. Ребята проходят медицинские осмотры, идет тщательная проверка их состояния. По результатам медицинских анализов проведен углубленный осмотр терапевтом и хирургом", - отметил он.

Ермак также добавил, что скоро освобожденные командиры смогут увидеться со своими семьями.

Он сообщил, что глава Фонда госимущества Рустем Умеров по поручению президента приехал в Турцию, чтобы проверить условия, в которых живут освобожденные пленные и рассказал, что "условия проживания у ребят – комфортные".

Предыстория:

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  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: пленныеТурцияАзов
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