Зеленський очікує плану допомоги кожному зі звільнених з полону

Президент Володимир Зеленський у вівторок очікує чіткого плану щодо допомоги кожному звільненому з полону українцю.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цього тижня, у вівторок, у мене має бути чіткий план щодо кожного й кожної зі звільнених – як буде відновлене їхнє нормальне життя.

Як і процесом звільнення наших героїв з полону, цим процесом нормалізації керує Андрій Єрмак, голова Офісу. Також йому допомагають голова ГУР МО Кирило Буданов, а також наш омбудсмен, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України тощо".

Деталі: За словами Зеленського державні структури наразі відпрацьовують допомогу звільненим воїнам.

"Медична допомога, соціальна, юридична, лікування, реабілітація, відновлення документів, банківських карток, житло тощо", - уточнив він.

Зеленський підкреслив, що триває робота і щодо наступних обмінів.

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За його словами, процес обміну прямо пов’язаний із ситуацією на передовій.

"Наші активні дії – це зокрема й збільшення тих, кого ми можемо обміняти. Що більше російських солдатів будуть затримані українськими силами, то швидше ми зможемо звільнити наших воїнів, наших героїв з російського полону", - підкреслив президент.

Що передувало: Раніше у неділю голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що звільнені з полону командири з "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, проходять медичні огляди і скоро зможуть побачитися з рідними.

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