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Зеленський очікує плану допомоги кожному зі звільнених з полону

Катерина ТищенкоНеділя, 25 вересня 2022, 23:35
Звільнені 21 вересня українські полонені, фото СБУ

Президент Володимир Зеленський у вівторок очікує чіткого плану щодо допомоги кожному звільненому з полону українцю.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цього тижня, у вівторок, у мене має бути чіткий план щодо кожного й кожної зі звільнених – як буде відновлене їхнє нормальне життя.

Як і процесом звільнення наших героїв з полону, цим процесом нормалізації керує Андрій Єрмак, голова Офісу. Також йому допомагають голова ГУР МО Кирило Буданов, а також наш омбудсмен, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України тощо".

Деталі: За словами Зеленського державні структури наразі відпрацьовують допомогу звільненим воїнам.

"Медична допомога, соціальна, юридична, лікування, реабілітація, відновлення документів, банківських карток, житло тощо", - уточнив він.

Зеленський підкреслив, що триває робота і щодо наступних обмінів.

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За його словами, процес обміну прямо пов’язаний із ситуацією на передовій.

"Наші активні дії – це зокрема й збільшення тих, кого ми можемо обміняти. Що більше російських солдатів будуть затримані українськими силами, то швидше ми зможемо звільнити наших воїнів, наших героїв з російського полону", - підкреслив президент.

Що передувало: Раніше у неділю голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що звільнені з полону командири з "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, проходять медичні огляди і скоро зможуть побачитися з рідними.

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
  • Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці,ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі".  Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
  • 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. За словами президента Володимира Зеленського, вони лишатимуться в Туреччині до кінця війни РФ проти України.
  • Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Теми: Зеленськийполоненіобмін
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