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Зеленский ожидает плана помощи каждому из освобожденных из плена

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 23:35
Зеленский ожидает плана помощи каждому из освобожденных из плена
Освобожденные 21 сентября украинские пленные, фото СБУ

Президент Владимир Зеленский во вторник ожидает четкого плана относительно помощи каждому освобожденному из плена украинцу.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "На этой неделе, во вторник, у меня должен быть четкий план по каждому и каждой из освобожденных – как будет восстановлена их нормальная жизнь.

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Как и процессом освобождения наших героев из плена, этим процессом нормализации руководит Андрей Ермак, председатель Офиса. Также ему помогают глава ГУР МО Кирилл Буданов, а также наш омбудсмен, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и т.д.".

Детали: По словам Зеленского, государственные структуры сейчас отрабатывают помощь освобожденным воинам.

"Медицинская помощь, социальная, юридическая, лечение, реабилитация, восстановление документов, банковских карточек, жилье и т.д.", - уточнил он.

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Зеленский подчеркнул, что продолжается работа и по следующим обменам.

По его словам, процесс обмена напрямую связан с ситуацией на передовой.

"Наши активные действия – это в том числе и увеличение числа тех, кого мы можем обменять. Чем больше российских солдат будут задержаны украинскими силами, тем быстрее мы сможем освободить наших воинов, наших героев из российского плена", - подчеркнул президент.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье глава ОП Андрей Ермак сообщил, что освобожденные из плена командиры из "Азовстали", которые находятся в Турции, проходят медицинские осмотры и скоро смогут увидеться с родными.

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: Зеленскийпленныеобмен
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