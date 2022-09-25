Зеленский ожидает плана помощи каждому из освобожденных из плена

Президент Владимир Зеленский во вторник ожидает четкого плана относительно помощи каждому освобожденному из плена украинцу.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "На этой неделе, во вторник, у меня должен быть четкий план по каждому и каждой из освобожденных – как будет восстановлена их нормальная жизнь.

Как и процессом освобождения наших героев из плена, этим процессом нормализации руководит Андрей Ермак, председатель Офиса. Также ему помогают глава ГУР МО Кирилл Буданов, а также наш омбудсмен, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и т.д.".

Детали: По словам Зеленского, государственные структуры сейчас отрабатывают помощь освобожденным воинам.

"Медицинская помощь, социальная, юридическая, лечение, реабилитация, восстановление документов, банковских карточек, жилье и т.д.", - уточнил он.

Зеленский подчеркнул, что продолжается работа и по следующим обменам.

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По его словам, процесс обмена напрямую связан с ситуацией на передовой.

"Наши активные действия – это в том числе и увеличение числа тех, кого мы можем обменять. Чем больше российских солдат будут задержаны украинскими силами, тем быстрее мы сможем освободить наших воинов, наших героев из российского плена", - подчеркнул президент.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье глава ОП Андрей Ермак сообщил, что освобожденные из плена командиры из "Азовстали", которые находятся в Турции, проходят медицинские осмотры и скоро смогут увидеться с родными.

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