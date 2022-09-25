Зеленский ожидает плана помощи каждому из освобожденных из плена
Президент Владимир Зеленский во вторник ожидает четкого плана относительно помощи каждому освобожденному из плена украинцу.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "На этой неделе, во вторник, у меня должен быть четкий план по каждому и каждой из освобожденных – как будет восстановлена их нормальная жизнь.
Как и процессом освобождения наших героев из плена, этим процессом нормализации руководит Андрей Ермак, председатель Офиса. Также ему помогают глава ГУР МО Кирилл Буданов, а также наш омбудсмен, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и т.д.".
Детали: По словам Зеленского, государственные структуры сейчас отрабатывают помощь освобожденным воинам.
"Медицинская помощь, социальная, юридическая, лечение, реабилитация, восстановление документов, банковских карточек, жилье и т.д.", - уточнил он.
Зеленский подчеркнул, что продолжается работа и по следующим обменам.
По его словам, процесс обмена напрямую связан с ситуацией на передовой.
"Наши активные действия – это в том числе и увеличение числа тех, кого мы можем обменять. Чем больше российских солдат будут задержаны украинскими силами, тем быстрее мы сможем освободить наших воинов, наших героев из российского плена", - подчеркнул президент.
Что предшествовало: Ранее в воскресенье глава ОП Андрей Ермак сообщил, что освобожденные из плена командиры из "Азовстали", которые находятся в Турции, проходят медицинские осмотры и скоро смогут увидеться с родными.
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить215 украинских защитников.
- Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
- 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.
- России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.