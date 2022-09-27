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Аппарат NASA умышленно врезался в астероид, чтобы изменить его траекторию

Анастасия КалатурВторник, 27 сентября 2022, 03:07
ФОТО: GETTY

Космический аппарат NASA DART успешно врезался в астероид "Диморфос" - это первая попытка человечества изменить движение астероида или любого небесного тела и предотвратить потенциальное столкновение метеорита с Землей.

Источник: NASA, AP, Reuters

Детали: Как пишет Reuters, DART, размером не больше торгового автомата, врезался в безвредный "Диморфос", размером с футбольный стадион, на расстоянии 11 млн км от Земли.

Отмечается, что хотя удар был очевиден  сразу, поскольку радиосигнал DART внезапно прекратился, понадобятся дни или даже недели, чтобы определить, насколько изменился путь астероида.

Миссия стоимостью 325 млн долларов была задумана для того, чтобы определить, способен ли космический аппарат изменить траекторию астероида, сдвинув его с курса настолько, чтобы уберечь планету от опасности.

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Темы: космос
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