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Аппарат NASA умышленно врезался в астероид, чтобы изменить его траекторию

Анастасия КалатурВторник, 27 сентября 2022, 03:07
Аппарат NASA умышленно врезался в астероид, чтобы изменить его траекторию
ФОТО: GETTY

Космический аппарат NASA DART успешно врезался в астероид "Диморфос" - это первая попытка человечества изменить движение астероида или любого небесного тела и предотвратить потенциальное столкновение метеорита с Землей.

Источник: NASA, AP, Reuters

Детали: Как пишет Reuters, DART, размером не больше торгового автомата, врезался в безвредный "Диморфос", размером с футбольный стадион, на расстоянии 11 млн км от Земли.

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Отмечается, что хотя удар был очевиден  сразу, поскольку радиосигнал DART внезапно прекратился, понадобятся дни или даже недели, чтобы определить, насколько изменился путь астероида.

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Миссия стоимостью 325 млн долларов была задумана для того, чтобы определить, способен ли космический аппарат изменить траекторию астероида, сдвинув его с курса настолько, чтобы уберечь планету от опасности.

Темы: космос
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