Україна не проти переговорів з Росією щодо контрибуцій і репарацій – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не проти переговорів з Росією щодо контрибуцій і репарацій.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Україна ніколи не була проти переговорів з РФ... щодо контрибуцій і репарацій.

Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми".

Деталі: За словами Данілова, завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі, "згідно планів і графіків".

Нагадаємо:

У пропагандистських російських ЗМІ вкотре поширили повідомлення від прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова про готовність до переговорів з Україною щодо закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський нагадав, що після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стануть неможливими.

7 серпня Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.

23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.

За даними пропагандистських ЗМІ окупантів, Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.