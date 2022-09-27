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Україна не проти переговорів з Росією щодо контрибуцій і репарацій – Данілов

Альона Мазуренко Вівторок, 27 вересня 2022, 18:37
Україна не проти переговорів з Росією щодо контрибуцій і репарацій – Данілов
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ. ФОТО РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не проти переговорів з Росією щодо контрибуцій і репарацій. 

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Україна ніколи не була проти переговорів з РФ... щодо контрибуцій і репарацій.

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Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми".

Деталі: За словами Данілова, завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі, "згідно планів і графіків".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У пропагандистських російських ЗМІ вкотре поширили повідомлення від прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова про готовність до переговорів з Україною щодо закінчення війни.
  • Президент Володимир Зеленський нагадав, що після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стануть неможливими.
  • 7 серпня Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.
  • 23 вересня маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми"щодо приєднання до Росії.
  • За даними пропагандистських ЗМІ окупантів, Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.

Теми: переговориРосіяРНБОрепарації
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