Украина не против переговоров с Россией о контрибуциях и репарациях – Данилов
Вторник, 27 сентября 2022, 18:37
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не против переговоров с Россией относительно контрибуций и репараций.
Источник: Данилов в Twitter
Прямая речь: "Украина никогда не была против переговоров с РФ... относительно контрибуций и репараций.
Реклама:
Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры - тем хуже условия и больше суммы.
Детали: По словам Данилова, задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме, "согласно планам и графикам".
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- В пропагандистских российских СМИ в который раз распространили сообщение от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о готовности к переговорам с Украиной по поводу окончания войны.
- Президент Владимир Зеленский напомнил, что после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным станут невозможны.
- 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
- По данным пропагандистских СМИ оккупантов, Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.