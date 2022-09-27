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Украина не против переговоров с Россией о контрибуциях и репарациях – Данилов

Алена МазуренкоВторник, 27 сентября 2022, 18:37
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не против переговоров с Россией относительно контрибуций и репараций.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "Украина никогда не была против переговоров с РФ... относительно контрибуций и репараций.

Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры - тем хуже условия и больше суммы.

Детали: По словам Данилова, задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме, "согласно планам и графикам".

Напомним:

  • В пропагандистских российских СМИ в который раз распространили сообщение от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о готовности к переговорам с Украиной по поводу окончания войны.
  • Президент Владимир Зеленский напомнил, что после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным станут невозможны.
  • 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
  • По данным пропагандистских СМИ оккупантов, Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.

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Темы: переговорыРосcияСНБОрепарации
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