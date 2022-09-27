Украина не против переговоров с Россией о контрибуциях и репарациях – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не против переговоров с Россией относительно контрибуций и репараций.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "Украина никогда не была против переговоров с РФ... относительно контрибуций и репараций.

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Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры - тем хуже условия и больше суммы.

Детали: По словам Данилова, задачи по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме, "согласно планам и графикам".

Напомним:

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