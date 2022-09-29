В Конституційному суді не змогли висунути кандидатів на посаду голови

В Конституційному суді відбулось спеціальне пленарне засідання з обрання голови КСУ.

Джерело: пресслужба КСУ

Дослівно: "Кандидатів на посаду голови Конституційного суду України на засіданні не висунуто. У засіданні оголошено перерву".

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Передісторія: