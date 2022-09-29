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Генштаб не виключає ескалації на фронті найближчим часом

Ірина БалачукЧетвер, 29 вересня 2022, 18:47
Генштаб не виключає ескалації на фронті найближчим часом
Олексій Громов. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ очікує, що після проведення псевдореферендумів на окупованій території України та мобілізації російська влада може вдатись до ескалації на фронті.

Джерело: Укрінформ з посиланням на брифінг начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова

Пряма мова Громова: "Мобілізаційні заходи в країні-агресорі тривають. Після проведення псевдореферендумів та нарощування противником угруповань своїх сил не виключається ескалація обстановки".

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Деталі: За його словами, це буде характеризуватись, насамперед, нанесенням противником ударів по критичній інфраструктурі з одночасними спробами активізувати бойові дії з метою захоплення територій всієї Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

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Теми: ГенштабокупаціямобілізаціяРосія
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