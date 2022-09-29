Генштаб не виключає ескалації на фронті найближчим часом
Генштаб ЗСУ очікує, що після проведення псевдореферендумів на окупованій території України та мобілізації російська влада може вдатись до ескалації на фронті.
Джерело: Укрінформ з посиланням на брифінг начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова
Пряма мова Громова: "Мобілізаційні заходи в країні-агресорі тривають. Після проведення псевдореферендумів та нарощування противником угруповань своїх сил не виключається ескалація обстановки".
Деталі: За його словами, це буде характеризуватись, насамперед, нанесенням противником ударів по критичній інфраструктурі з одночасними спробами активізувати бойові дії з метою захоплення територій всієї Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.
Передісторія:
- 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Повідомлялося, що в Росії планують призвати 300 тисяч резервістів.
- Відразу після виступу президента РФ Путіна росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану, а ціни на авіаквитки до так званих "безпечних" країн досягли астрономічних значень.
- Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.
- Повідомлялося, що у Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон.
- В українському Генштабі 29 вересня повідомили, що в Росії від початку оголошення мобілізації уже призвали 100 тисяч осіб.