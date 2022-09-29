Генштаб не исключает эскалации на фронте в ближайшее время
Генштаб ВСУ ожидает, что после проведения псевдореферендумов на оккупированной территории Украины и мобилизации российские власти могут прибегнуть к эскалации на фронте.
Источник: Укринформ со ссылкой на брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадного генерала Алексея Громова
Прямая речь Громова: "Мобилизационные мероприятия в стране-агрессоре продолжаются. После проведения псевдореферендумов и наращивания противником группировок своих сил не исключается эскалация обстановки".
Детали: По его словам, это будет характеризоваться, прежде всего, нанесением противником ударов по критической инфраструктуре и попытками активизировать боевые действия с целью захвата территорий всей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.
Предыстория:
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Сообщалось, что в России планируют призвать 300 тысяч резервистов.
- Сразу после выступления президента РФ Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван, а цены на авиабилеты в так называемые "безопасные" страны достигли астрономических значений.
- Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
- Cообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу.
- В украинском Генштабе 29 сентября сообщили, что в России с начала объявления мобилизации уже призвали 100 тысяч человек.