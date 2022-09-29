Генштаб не исключает эскалации на фронте в ближайшее время

Генштаб ВСУ ожидает, что после проведения псевдореферендумов на оккупированной территории Украины и мобилизации российские власти могут прибегнуть к эскалации на фронте.

Источник: Укринформ со ссылкой на брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадного генерала Алексея Громова

Прямая речь Громова: "Мобилизационные мероприятия в стране-агрессоре продолжаются. После проведения псевдореферендумов и наращивания противником группировок своих сил не исключается эскалация обстановки".

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Детали: По его словам, это будет характеризоваться, прежде всего, нанесением противником ударов по критической инфраструктуре и попытками активизировать боевые действия с целью захвата территорий всей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Предыстория: