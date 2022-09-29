Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб не исключает эскалации на фронте в ближайшее время

Ирина БалачукЧетверг, 29 сентября 2022, 18:47
Алексей Громов. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ ожидает, что после проведения псевдореферендумов на оккупированной территории Украины и мобилизации российские власти могут прибегнуть к эскалации на фронте.

Источник: Укринформ со ссылкой на брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадного генерала Алексея Громова

Прямая речь Громова: "Мобилизационные мероприятия в стране-агрессоре продолжаются. После проведения псевдореферендумов и наращивания противником группировок своих сил не исключается эскалация обстановки".

Детали: По его словам, это будет характеризоваться, прежде всего, нанесением противником ударов по критической инфраструктуре и попытками активизировать боевые действия с целью захвата территорий всей Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Предыстория:

Темы: ГенштабоккупациямобилизацияРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Путин напрямую сотрудничает с российскими командирами на местах и не доверяет Минобороны РФ

обновленоУдары по Днепру: есть погибший и раненые, горит полсотни автобусов

Путин прокомментировал утечки на газопроводах "Северный поток"

Зеленский и Данилов анонсируют важные решения СНБО

Трех морпехов вернули с оккупированной территории, где они скрывались 6 месяцев

США закупят в Южной Корее вооружение для Украины почти на $3 млрд, доставят через Чехию - СМИ

Все новости...
Генштаб
Защитники отбили 11 атак врага и уничтожили командный пункт оккупантов – Генштаб
Потери РФ в войне выросли на 400 военных, украинцы сбили самолет и 12 беспилотников
10 отраженных атак и массовые полеты иранских "шахедов" - сводка Генштаба
Последние новости
06:29
Николаев: Восемь человек ранены из-за удара РФ по многоэтажке
05:41
ISW: Путин напрямую сотрудничает с российскими командирами на местах и не доверяет Минобороны РФ
04:45
Пентагон: Рано говорить, кто стоит за повреждением "Северного потока"
04:00
СМИ: США планируют создать новое командование для помощи Украине с вооружением
03:05
Херсонщина: ВСУ поразили российский пункт управления беспилотниками — ОК "Юг"
02:22
Италия подняла истребители из-за российских самолетов возле Польши
01:30
Россияне атаковали юг Украины семью "Шахедами", часть ВСУ удалось сбить
01:07
обновлено, видеоВ Николаеве новые взрывы: россияне обстреляли жилой дом, под завалами люди
00:47
Россияне выпустили две сотни боеприпасов по Сумской области, есть погибший и раненые
00:45
Путин подписал указы о признании "независимости" Запорожской и Херсонской областей
Все новости...