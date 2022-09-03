Окупанти втратили ще понад 60 танків та броньованих машин
Субота, 3 вересня 2022, 09:50
Російські окупаційні війська за добу втратили 25 танків та 37 броньованих машин.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09:
- особового складу – близько 49050 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2034 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37) од,
- артилерійських систем – 1134 (+8) од,
- РСЗВ – 293 (+4) од,
- засоби ППО - 153 (+0) од,
- літаків – 235 (+1) од,
- гелікоптерів – 205 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),
- крилаті ракети - 203 (+5),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,
- спеціальна техніка - 105 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
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