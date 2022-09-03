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Окупанти втратили ще понад 60 танків та броньованих машин

Роман ПетренкоСубота, 3 вересня 2022, 09:50
Окупанти втратили ще понад 60 танків та броньованих машин
російський танк, ФОТО КОМАНДУВАННЯ "ПІВНІЧ"

Російські окупаційні війська за добу втратили 25 танків та 37 броньованих машин.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09:

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  • особового складу – близько 49050 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2034 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37) од,
  • артилерійських систем – 1134 (+8) од,
  • РСЗВ – 293 (+4) од,
  • засоби ППО - 153 (+0) од,
  • літаків – 235 (+1) од,
  • гелікоптерів – 205 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),
  • крилаті ракети - 203 (+5),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,
  • спеціальна техніка - 105 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Теми: війнаРосія
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