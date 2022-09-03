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Затримали корегувальника росіян – здавав ворогу позиції ЗСУ у Києві

Ірина БалачукСубота, 3 вересня 2022, 12:20
Скриншот з мобільного телефона коригувальника. Фото прокуратури

Правоохоронці затримали 42-річного киянина, який передавав росіянам інформацію про переміщення та розташування підрозділів Збройних сил України у Києві.   

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "Затримано та повідомлено про підозру 42-річному киянину за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України)".

Деталі: Слідство встановило, що упродовж липня – серпня підозрюваний з корисливих мотивів неодноразово передавав представнику РФ інформацію про розташування та рух підрозділів та військової техніки ЗСУ на території Києва. 

До повідомлень у месенджері корегувальник додавав GPS-координати військових об’єктів та фото місць дислокацій. 

 
Скриншот з мобільного телефона коригувальника
Фото прокуратури

Під час затримання у зловмисника вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час вчинення злочину.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Теми: прокуратураколабораціяКиїввійна
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