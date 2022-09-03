Затримали корегувальника росіян – здавав ворогу позиції ЗСУ у Києві

Правоохоронці затримали 42-річного киянина, який передавав росіянам інформацію про переміщення та розташування підрозділів Збройних сил України у Києві.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "Затримано та повідомлено про підозру 42-річному киянину за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України)".

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Деталі: Слідство встановило, що упродовж липня – серпня підозрюваний з корисливих мотивів неодноразово передавав представнику РФ інформацію про розташування та рух підрозділів та військової техніки ЗСУ на території Києва.

До повідомлень у месенджері корегувальник додавав GPS-координати військових об’єктів та фото місць дислокацій.

Скриншот з мобільного телефона коригувальника Фото прокуратури

Під час затримання у зловмисника вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час вчинення злочину.

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Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.