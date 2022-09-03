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Задержали корректировщика россиян – сдавал врагу позиции ВСУ в Киеве

Ирина БалачукСуббота, 3 сентября 2022, 12:20
Скриншот из мобильного телефона корректировщика. Фото прокуратуры

Правоохранители задержали 42-летнего киевлянина, который передавал россиянам информацию о перемещении и расположении подразделений Вооруженных сил Украины в Киеве.

Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "Задержали и сообщили о подозрении 42-летнему киевлянину по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)".

Детали: Следствие установило, что в течение июля – августа подозреваемый из корыстных мотивов неоднократно передавал представителю РФ информацию о расположении и движении подразделений и военной техники ВСУ на территории Киева.

К сообщениям в мессенджере корректировщик добавлял GPS-координаты военных объектов и фото мест дислокаций. 

 
Скриншот с мобильного телефона корректировщика
фото прокуратуры

Во время задержания у злоумышленника изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал во время совершения преступления.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Темы: прокуратураколлаборационизмКиеввойна
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