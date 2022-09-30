Росія атакувала Запоріжжя, Дніпро й Миколаїв ракетами, Одесу й Миколаїв – дронами

Ввечері, вночі і вранці російські війська завдали ракетні удари по містах Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя, що призвели до численних жертв серед мирного населення, Одесу й Миколаїв вдалося вберегти від п'яти дронів-камікадзе, але два "Шахіди" завдали пошкоджень у Миколаєві та області.

Джерело: дані керівників областей станом на 09:00 п'ятниці 30 вересня

Деталі: Також були обстріли Харківської, Сумської та Чернігівської областей, тривали бої в Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

Запорізька область: цієї ночі та зранку ворог завдав чергових ударів по Запоріжжю і його околицях.

Близько опівночі протиповітряна оборона збила кілька ракет, тому до Запоріжжя вони не долетіли.

Рано вранці ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. "17 загиблих та більше 25 поранених", – йдеться у зведенні, але голова Запорізької ОВА вже повідомив про 23 загиблих і 28 поранених.

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На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Детальна інформація уточнюється.

Дніпропетровська область: росіяни атакували Дніпро та Нікопольщину.

У місто Дніпро прилетіли "Іскандери". Одна людина загинула, п’ятеро поранені. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин, адмінбудівлі.

Ударом знищено місцеве автотранспортне підприємство. Там сталася сильна пожежа. Згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені.

На місцях "прильотів" і досі працюють рятувальники та поліція. З’ясовують масштаби руйнацій.

Нікопольській район російська армія обстріляла тричі за ніч. Били з "Градів" та важкої артилерії. Без постраждалих.

У Червоногригорівській громаді пошкоджені промислові об’єкти, десять приватних будинків, водогін та лінія електропередач. У Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків.

Луганська область: протягом доби авіація Сил оборони України завдала 29 ударів уздовж лінії зіткнення. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, двадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів ворога.

Крім того, українські підрозділи ППО збили сім БпЛА, зокрема, п’ять – іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25.

Ракетні війська і артилерія уразили п’ять командних пунктів, п’ятнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, один зенітний ракетний комплекс та вісім інших важливих об’єктів противника.

Донецька область: вночі були обстріли міст Мар'їнка і Красногорівка, с. Новомихайлівка, Костянтинівка Мар'їнської тг; артобстріл Торецька, м.Залізне (зруйновані будинки); обстріл Очеретинської громади (Новоселівка Перша, Первомайське, Водяне); обстріли Васюківки, Яковлівки, Парасковіївки поблизу Соледару.

Зранку – масований артобстріл центральної частини Авдіївки.

За минулу добу на Донеччині – 8 загиблих, 17 поранених.

Одеська область: вночі над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито 2 летючих камікадзе на підльоті до міста (Одеса).

Миколаївська область: за інформацією ОК "Південь", у четвер ввечері по Миколаївщині спрямовано атаку п’яти дронів-камікадзе. Над Миколаївщиною три "Шахіди-136" (Shahed-136) збито, один атакував адмінбудівлю в обласному центрі й ще один – об’єкт критичної інфраструктури в одному з районів області. Попередньо без постраждалих.

Також ввечері ворог завдав удару по житловому району Миколаєва касетними снарядами "Смерч". Внаслідок чого троє людей загинуло та 11 поранено. Також є пошкодження житлових будинків й електромереж.

Вночі Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо зенітно-ракетними системи С-300. Дві з ракет влучили у десятиповерховий будинок. Внаслідок чого одну людину було деблоковано з під завалів, поранення отримало ще вісім осіб. Детальна інформація уточнюється.

Також після нічних обстрілів пошкоджено медичний заклад. Без жертв та постраждалих.

29 вересня ввечері були ворожі удари по Ольшанській громаді. Зафіксовано влучення в об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Вночі ворог завдав ракетного удару по селищу Полігон Шевченківської громади, попередньо зенітно-ракетними системи С-300. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків пошкоджено житлові будинки. Без жертв та постраждалих.

Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади.

Вночі в Арбузинській громаді після роботи ППО збита ракета приземлилася на околиці населеного пункту. Без жертв та постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Херсонська область: ситуація залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії. Загарбники обстріляли Миролюбівку, Нововоронцовку, Петрівку, Білоусове, Новопетрівку та Сухий Ставок.

Є поранені мирні жителі та руйнування цивільної інфраструктури.

У деяких населених пунктах відсутнє водо- та електропостачання, можливості найближчим часом відновити їх немає через постійні атаки ворога.

Повідомляють, що в деяких населених пунктах області зникло газопостачання, зокрема у Каховському районі. Російськими ЗМІ поширюють інформацію, що це ЗСУ завдали ракетний удар по газопроводу в районі Брилівки. Обіцяють відновити газопостачання протягом декількох днів.

За інформацією ОК "Південь", у районі Хрещенівки активними діями ЗСУ подавлено ворожий опорний пункт. Ракетно-артилерійськими підрозділами уражено 4 райони зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, дві станції РЕБ у Бериславському районі та міст в Новій Каховці. Також знищено 3 БпЛА "Орлан-10".

Харківська область: протягом доби ворог продовжував обстріли населених пунктів Куп'янського, Богодухівського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

Найбільше від ворожих обстрілів потерпає м. Куп'янськ та Куп'янський район.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 6 мирних мешканців. Ще один поранений госпіталізований в Ізюмському районі.

Сумська область: за добу російські війська випустили по території області майже 200 мін та снарядів. Били по кордону, по цивільних об’єктах на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка.

"Приходи" (влучення – ред.) були зі ствольної артилерії, мінометів та САУ.

У результаті одного з обстрілів, троє людей поранено, один від важких ран помер у лікарні.

Пошкоджені лінії електропередач та мережі Інтернет у низці населених пунктів.

Внаслідок обстрілу околиць села Павлівка пошкоджено 5 житлових будинків.

Вночі – без обстрілів.

Чернігівська область: за минулу добу – три обстріли Чернігівського, Новгород-Сіверького районів із мінометів, САУ. Без жертв та руйнувань. Вночі – без обстрілів.