Россия атаковала Запорожье, Днепр и Николаев ракетами, Одессу и Николаев – дронами

Вечером, ночью и утром российские войска нанесли ракетные удары по городам Днепр, Николаев, Запорожье, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, Одессу и Николаев удалось уберечь от пяти дронов-камикадзе, но два "Шахида" нанесли повреждения в Николаеве и области.

Источник: данные руководителей областей на 09:00 пятницы 30 сентября

Детали: Также были обстрелы Харьковской, Сумской и Черниговской областей, продолжались бои в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

Запорожская область: этой ночью и утром враг нанес очередные удары по Запорожью и его окрестностям.

Около полуночи противовоздушная оборона сбила несколько ракет, поэтому в Запорожье они не долетели.

Ранним утром враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра.

Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. "17 погибших и более 25 раненых", – говорится в сводке, но глава Запорожской ОВА уже сообщил о 23 погибших и 28 раненых.

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На месте сейчас работают спасатели, медики, все службы. Подробная информация уточняется.

Днепропетровская область: россияне атаковали Днепр и Никопольский район.

В город Днепр прилетели "Искандеры". Один человек погиб, пятеро ранены. В городе повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин, админздания.

Ударом уничтожено местное автотранспортное предприятие. Там произошел сильный пожар. Сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены.

На местах "прилетов" до сих пор работают спасатели и полиция. Выясняют масштабы разрушений.

Никопольский район российская армия обстреляла трижды за ночь. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии. Без пострадавших.

В Красногригорьевской общине повреждены промышленные объекты, десять частных домов, водопровод и линия электропередач. В Никополе повреждены несколько частных домов.

Луганская область: в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 29 ударов вдоль линии столкновения. Подтверждено поражение шести опорных пунктов, двадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса врага.

Кроме того, украинские подразделения ПВО сбили семь БпЛА, в том числе пять – иранского производства, один вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25.

Ракетные войска и артиллерия поразили пять командных пунктов, пятнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, один зенитный ракетный комплекс и восемь других важных объектов противника.

Донецкая область: ночью были обстрелы городов Марьинка и Красногоровка, с. Новомихайловка, Константиновка Марьинской ТО; артобстрел Торецка, г. Железное (разрушены дома); обстрел Очеретинской общины (Новоселовка Первая, Первомайское, Водяное); обстрелы Васюковки, Яковлевки, Парасковеевки вблизи Соледара.

Утром – массированный артобстрел центральной части Авдеевки.

За минувшие сутки в Донецкой области – 8 погибших, 17 раненых.

Одесская область: ночью над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбиты 2 летучих камикадзе на подлете в город (Одесса).

Николаевская область: по информации ОК "Юг", в четверг вечером по Николаевщине направлена ​​атака пяти дронов-камикадзе. Над Николаевщиной три "Шахид-136" (Shahed-136) сбиты, один атаковал админздание в областном центре и еще один – объект критической инфраструктуры в одном из районов области. Предварительно без пострадавших.

Также вечером враг нанес удар по жилому району Николаева кассетными снарядами "Смерч". В результате чего три человека погибли и 11 ранены. Также есть повреждения жилых домов и электросетей.

Ночью Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно зенитно-ракетной системой С-300. Две из ракет попали в десятиэтажное здание. В результате чего один человек был деблокирован из-под завалов, ранения получили еще восемь человек. Подробная информация уточняется.

Также после ночных обстрелов повреждено медицинское учреждение. Без жертв и пострадавших.

29 сентября вечером были вражеские удары по Ольшанской общине. Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Ночью враг нанес ракетный удар по поселку Полигон Шевченковской общины, предварительно из зенитно-ракетной системы С-300. В результате попадания боеприпасов и их обломков повреждены жилые дома. Без жертв и пострадавших.

Под постоянным огнем остаются села, которые находятся на линии разграничения Березнеговатской общины.

Ночью в Арбузинской общине после работы ПВО сбитая ракета приземлилась на окраине населенного пункта. Без жертв и пострадавших. Информация по разрушениям уточняется.

Херсонская область: ситуация остается очень сложной, продолжаются активные боевые действия. Захватчики обстреляли Миролюбовку, Нововоронцовку, Петровку, Белоусово, Новопетровку и Сухой Пруд.

Есть раненые мирные жители и разрушения гражданской инфраструктуры.

В некоторых населенных пунктах отсутствует водо- и электроснабжение, возможности в ближайшее время восстановить их нет из-за постоянных атак врага.

Сообщается, что в некоторых населенных пунктах области пропало газоснабжение, в частности в Каховском районе. Российскими СМИ распространяют информацию, что это ВСУ нанесли ракетный удар по газопроводу в районе Бриловки. Обещают возобновить газоснабжение в течение нескольких дней.

По информации ОК "Юг", в районе Крещеновки активными действиями ВСУ подавлен вражеский опорный пункт. Ракетно-артиллерийскими подразделениями поражены 4 района сосредоточения сил и средств в Волшебном, Олешках и Херсоне, две станции РЭБ в Бериславском районе и мост в Новой Каховке. Также уничтожены 3 БПЛА "Орлан-10".

Харьковская область: в течение суток враг продолжал обстрелы населённых пунктов Купянского, Богодуховского, Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области.

Больше всего от вражеских обстрелов страдают г. Купянск и Купянский район.

По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе госпитализированы с ранениями 6 мирных жителей. Еще один раненый госпитализирован в Изюмский район.

Сумская область: за сутки российские войска выпустили по территории области почти 200 мин и снарядов. Били по границе, по гражданским объектам на территории Белопольской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных общин и окрестностей села Юнаковка.

"Приходы" (попадания – ред.) были из ствольной артиллерии, минометов и САУ.

В результате одного из обстрелов, три человека ранены, один от тяжелых ран скончался в больнице.

Повреждены линии электропередач и Интернет в ряде населенных пунктов.

В результате обстрела окрестностей села Павловка повреждены 5 жилых домов.

Ночью – без обстрелов.

Черниговская область: за прошедшие сутки – три обстрела Черниговского, Новгород-Северского районов из минометов, САУ. Без жертв и разрушений. Ночью – без обстрелов.