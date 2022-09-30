Данілов прогнозує ескалацію на фронті: Але ЗСУ готові

Росія може вдатися до ескалації на фронті найближчим часом, але Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі марафону новин 30 вересня

Пряма мова Данілова: "Звичайно, Російська Федерація зараз буде намагатися в будь-який спосіб завдавати нам максимальної шкоди, у них будуть спроби зараз активізуватись, але ми віримо в наші Збройні сили. Ми розуміємо, що відбувається зараз на фронті. Наші війська готові до будь-якого розвитку подій.

Ми вважаємо, що найближчим часом може бути така спроба ескалації з боку Росії з урахуванням того, що у них відбувається мобілізація. Але ми готові. Ми прогнозуємо".

Деталі: Разом з тим секретар РНБО додав, що Україна розуміє також і те, що найближчим часом відбуватиметься в самій Росії, коли російські сім’ї почнуть втрачати чоловіків і синів на війні.

На думку Данілова, обурені жінки Росії можуть призвести до певних процесів усередині РФ.

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