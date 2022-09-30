Данілов прогнозує ескалацію на фронті: Але ЗСУ готові
Росія може вдатися до ескалації на фронті найближчим часом, але Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі марафону новин 30 вересня
Пряма мова Данілова: "Звичайно, Російська Федерація зараз буде намагатися в будь-який спосіб завдавати нам максимальної шкоди, у них будуть спроби зараз активізуватись, але ми віримо в наші Збройні сили. Ми розуміємо, що відбувається зараз на фронті. Наші війська готові до будь-якого розвитку подій.
Ми вважаємо, що найближчим часом може бути така спроба ескалації з боку Росії з урахуванням того, що у них відбувається мобілізація. Але ми готові. Ми прогнозуємо".
Деталі: Разом з тим секретар РНБО додав, що Україна розуміє також і те, що найближчим часом відбуватиметься в самій Росії, коли російські сім’ї почнуть втрачати чоловіків і синів на війні.
На думку Данілова, обурені жінки Росії можуть призвести до певних процесів усередині РФ.
Передісторія:
- 30 вересня президент РФ Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.
- 29 вересня Генштаб ЗСУ заявив, що після проведення псевдореферендумів на окупованій території України та мобілізації російська влада може вдатись до ескалації на фронті.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловив переконання, що в Росії уже розпочалися процеси, які призведуть до розпаду країни-агресора.