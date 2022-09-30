Данилов прогнозирует эскалацию на фронте: Но ВСУ готовы

Россия может прибегнуть к эскалации на фронте в ближайшее время, но Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире марафона новостей 30 сентября

Прямая речь Данилова: "Конечно, Российская Федерация сейчас будет пытаться любым способом наносить нам максимальный вред, у них будут попытки сейчас активизироваться, но мы верим в наши Вооруженные силы. Мы понимаем, что происходит сейчас на фронте. Наши войска готовы к любому развитию событий.

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Мы считаем, что в ближайшее время может быть такая попытка эскалации со стороны России с учетом того, что у них проходит мобилизация. Но мы готовы. Мы прогнозируем".

Детали: Вместе с тем секретарь СНБО добавил, что Украина понимает также и то, что в ближайшее время будет происходить в самой России, когда российские семьи начнут терять мужей и сыновей на войне.

По мнению Данилова, возмущенные женщины России могут привести к определенным процессам внутри РФ.

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