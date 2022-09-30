Данилов прогнозирует эскалацию на фронте: Но ВСУ готовы
Россия может прибегнуть к эскалации на фронте в ближайшее время, но Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий.
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире марафона новостей 30 сентября
Прямая речь Данилова: "Конечно, Российская Федерация сейчас будет пытаться любым способом наносить нам максимальный вред, у них будут попытки сейчас активизироваться, но мы верим в наши Вооруженные силы. Мы понимаем, что происходит сейчас на фронте. Наши войска готовы к любому развитию событий.
Мы считаем, что в ближайшее время может быть такая попытка эскалации со стороны России с учетом того, что у них проходит мобилизация. Но мы готовы. Мы прогнозируем".
Детали: Вместе с тем секретарь СНБО добавил, что Украина понимает также и то, что в ближайшее время будет происходить в самой России, когда российские семьи начнут терять мужей и сыновей на войне.
По мнению Данилова, возмущенные женщины России могут привести к определенным процессам внутри РФ.
Предыстория:
- 29 сентября Генштаб ВСУ заявил, что после проведения псевдореферендумов на оккупированной территории Украины и мобилизации российские власти могут прибегнуть к эскалации на фронте.
- 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договора о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России уже начались процессы, которые приведут к распаду страны-агрессора.