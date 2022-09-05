Росіяни вдарили по Нікополю зі ствольної артилерії

Вночі 5 вересня ворог обстріляв місто Нікополь.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Орда воювала з гімназією, зоомагазинином, спілкою ветеранів Афганістану, кав'ярнями та іншими "військовими" об'єктами. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, лінії електропередач".

"На нашому березі працювали каси по видачі оркам квитків на концерт кобзона. Все, що ви чули в місті та над ним – результат роботи ЗСУ по захисту прибережних територій".

Деталі: По Нікополю зроблено близько дванадцяти пострілів зі ствольної артилерії.

Внаслідок обстрілів загиблих і постраждалих немає.