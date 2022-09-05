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Росіяни вдарили по Нікополю зі ствольної артилерії

Ольга Глущенко Понеділок, 5 вересня 2022, 07:48
Росіяни вдарили по Нікополю зі ствольної артилерії
фото наслідків обстрілів, telegram Резніченка

Вночі 5 вересня ворог обстріляв місто Нікополь.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Орда воювала з гімназією, зоомагазинином, спілкою ветеранів Афганістану, кав'ярнями та іншими "військовими" об'єктами. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, лінії електропередач".

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"На нашому березі працювали каси по видачі оркам квитків на концерт кобзона. Все, що ви чули в місті та над ним – результат роботи ЗСУ по захисту прибережних територій".

Деталі: По Нікополю зроблено близько дванадцяти пострілів зі ствольної артилерії.

Внаслідок обстрілів загиблих і постраждалих немає.

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Теми: Дніпропетровська областьНікопольобстрілвійна
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