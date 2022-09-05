Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС

У випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції радіоактивне забруднення перш за все торкнулося б півдня України, включно з Кримом, а далі б перемістилося на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії.

Джерело: дослідження Укргідрометцентру

Дослівно: "Результат моделювання умовного викиду на ЗАЕС з початком о 17:33 (Київ) 4/09/2022 і з тривалістю 15 годин показує, що повітряні маси 4 вересня можуть транспортувати викиди ЗАЕС на південь над територією Запорізької та Херсонської областей і всією територією тимчасово окупованого Криму.

Пройшовши над Чорним морем, повітряні маси почнуть переміщатись на захід на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії".

Деталі: Моделювання переміщення атмосферних мас-носіїв продуктів викиду АЕС у разі умовної радіаційної аварії впродовж 72 годин виконали на основі глобального прогнозу погоди.

Також вчені змоделювали подібні "аварії" на Південно-Українській АЕС, Рівненськії АЕС та Хмельницькій АЕС.

Відзначається, що радіаційна ситуація в зоні спостереження ЗАЕС з 4 серпня по 5 вересня 2022 року залишалася стабільною.

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Передісторія:

Росія на початку повномасштабної війни захопила Чорнобильську АЕС, а 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС.

15 липня в українському "Енергоатомі" повідомили, що росіяни встановлюють ракетні комплекси на території ЗАЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.

1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.

2 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі підтвердив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.

5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію Запорізької АЕС, на станції лишилося двоє представників організації.

5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами Запорізької АЕС, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала станцію із енергосистемою України.

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