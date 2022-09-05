Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС

Альона Мазуренко Понеділок, 5 вересня 2022, 21:43
Радіаційна ситуація в Україні 3-5 вересня

У випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції радіоактивне забруднення перш за все торкнулося б півдня України, включно з Кримом, а далі б перемістилося на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії.

Джерело: дослідження Укргідрометцентру 

Дослівно: "Результат моделювання умовного викиду на ЗАЕС з початком о 17:33 (Київ) 4/09/2022 і з тривалістю 15 годин показує, що повітряні маси 4 вересня можуть транспортувати викиди ЗАЕС на південь над територією Запорізької та Херсонської областей і всією територією тимчасово окупованого Криму.

Пройшовши над Чорним морем, повітряні маси почнуть переміщатись на захід на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії".

Деталі: Моделювання переміщення атмосферних мас-носіїв продуктів викиду АЕС у разі умовної радіаційної аварії впродовж 72 годин виконали на основі глобального прогнозу погоди. 

 

Також вчені змоделювали подібні "аварії" на Південно-Українській АЕС, Рівненськії АЕС та Хмельницькій АЕС. 

Відзначається, що радіаційна ситуація в зоні спостереження ЗАЕС з 4 серпня по 5 вересня 2022 року залишалася стабільною.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Росія на початку повномасштабної війни захопила Чорнобильську АЕС, а 4 березня захопила Запорізьку АЕС, створивши ризики радіаційної катастрофи. В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на території ЗАЕС.
  • 15 липня в українському "Енергоатомі" повідомили, що росіяни встановлюють ракетні комплекси на території ЗАЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.
  • 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі.
  • 2 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі підтвердив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.
  • 5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу та покинули територію Запорізької АЕС, на станції лишилося двоє представників організації. 
  • 5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами Запорізької АЕС, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала станцію із енергосистемою України.

Читайте також: Росія продовжує обстрілювати ЗАЕС. Як усе виглядає зсередини – пояснює працівник станції

Для чого Росії захоплювати АЕС та як світ може запобігти ядерній катастрофі

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗАЕСвійнапогодаЕнергодар
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

В Україні арештували майно ексдепутата Держдуми РФ від "Единой России" на 1 мільярд

Пєсков відповів, коли Путін поїде на Донбас

Росія отримала більше від продажу енергоносіїв, ніж витратила на війну – дослідження

фотоРосіяни завдали ракетні удари по Кривому Рогу, знову горить нафтобаза

ISW: Контрнаступ відчутно послаблює можливості РФ на півдні

Байден: Росію не треба визнавати спонсором тероризму

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ у вівторок прозвітує про місію агентства на ЗАЕС
ЗАЕС опинилася за крок від радіаційної катастрофи через російську провокацію – Зеленський
Росія захопила ЗАЕС, щоб Україна не допомогла енергією Європі – Кулеба
Останні новини
12:53
Маріуполь: окупанти планують на вересень мобілізацію – радник мера
12:47
Кадиров вже не хоче йти з посади, бо на Донбасі "світовий сатанізм"
12:40
В Україні арештували майно ексдепутата Держдуми РФ від "Единой России" на 1 мільярд
12:23
Прем’єр Польщі назвав недостатньою фінансову допомогу ЄС для України
12:14
В ЄС можуть переглянути ціноутворення на ринку електроенергії "на добу наперед"
12:12
фотоУкраїна повернула ще 25 тіл захисників
12:03
В Індії кажуть, що уважно вивчать пропозицію обмеження цін на російську нафту
11:58
Ердоган про енергокризу: Європа пожинає те, що посіяла
11:56
Росія втратила в Україні понад 25 тисяч військових – Міноборони Британії
11:53
фото, оновлено від 9:23Обстріл житлового будинку в Харкові: зруйновані три під'їзди, з-під завалів витягують людей
Усі новини...