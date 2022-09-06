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Агент розвідки РФ отримав 12 років в’язниці за збір розвідданих про склади БК – ОГП

"Українська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 10:47
Затримання, фото з сайту ОГП

Суд визнав винним у держзраді та засудив до 12 років в’язниці жителя Умані, який передавав російській розвідці дані про українські склади з боєприпасами на Черкащині.

Джерело: сайт Служби безпеки України та сайт Офісу генерального прокурора 

Деталі: Представники російського ГРУ завербували українця під час поїздки до РФ в 2018 році. Його основним завданням був збір інформації про склади БК та режим їхньої охорони. 

Зокрема, у квітні-липні 2021 року він за грошову винагороду збирав відомості з грифом секретності "Таємно" щодо військової частини ЗСУ на Черкащині, в якій зберігались артилерійські боєприпаси. До виконання вказівок Росії житель Умані намагався "в темну" залучити українського військовослужбовця.

В якості авансу він отримав від представника російської розвідки 13 тисяч грн авансу, а в майбутньому розраховував отримати ще 2 тисячі доларів США після передачі секретної інформації.

 

Правоохоронці затримали чоловіка під час спецоперації СБУ на Черкащині у липні 2021 року на спробі отримати секретну інформацію про склади з боєприпасами. Суд визнав його винним у державній зраді і призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення. 

 

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Теми: Черкаська областьвійнаОфіс генпрокурораСБУ
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