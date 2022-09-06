Зеленський поговорив із Трасс і запросив її в Україну

Президент України Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, із яким Ліз Трасс провела телефонну розмову на посаді прем'єр-міністерки Сполученого Королівства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення президента України у Twitter.

Як повідомив Зеленський, він запросив Трасс до України та в розмові з нею "подякував британцям за велику оборонну та економічну допомогу для України".

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"Важливо, що Велика Британія готова й далі її посилювати", – зазначив глава держави.

Також сторони обговорили гарантії безпеки для України, участь Британії у відновленні України після війни та подальший тиск на Росію.

"Мета – зупинити агресію та притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати РФ терористичною державою. Ми будемо продовжувати активну взаємодію у всіх форматах", – додав Зеленський.

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Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії. Наступного дня Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева офіційно попросила її сформувати новий уряд.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, призначення Ліз Трасс на посаду прем’єр-міністерки Великої Британії означає продовження жорсткого курсу Лондона щодо Росії.

Більше про Ліз Трасс читайте тут: Залізна леді 2.0: що змінить обрання Ліз Трасс прем’єр-міністром Британії.