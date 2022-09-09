Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський дав орден директору компанії "Байкар", яка виробляє "Байрактари" 

Альона Мазуренко П'ятниця, 9 вересня 2022, 21:02
Зеленський дав орден директору компанії Байкар, яка виробляє Байрактари 

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії "Байкар" Халуком Байрактаром і вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під час зустрічі Байрактар і Зеленський обговорювали подальшу співпрацю України з компанією для посилення обороноздатності української армії.

Реклама:

Також сторони обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей.

Повідомляється, що Зеленський високо оцінив внесок Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських ЗСУ у боротьбі з агресором і вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

Пряма мова Зеленського: "Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Дякую вам, дякую Президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: байрактарЗеленськийТуреччинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
байрактар
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Туреччина видала ліцензії на виробництво в Україні дронів Bayraktar та Akinci
Компанія Baykar подарувала ЗСУ два безпілотники Bayraktar
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: