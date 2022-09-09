Зеленський дав орден директору компанії "Байкар", яка виробляє "Байрактари" 

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії "Байкар" Халуком Байрактаром і вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під час зустрічі Байрактар і Зеленський обговорювали подальшу співпрацю України з компанією для посилення обороноздатності української армії.

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Також сторони обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей.

Повідомляється, що Зеленський високо оцінив внесок Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських ЗСУ у боротьбі з агресором і вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

Пряма мова Зеленського: "Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Дякую вам, дякую Президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією".