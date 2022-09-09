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Зеленский дал орден директору компании "Байкар", производящей "Байрактары"

Алена МазуренкоПятница, 9 сентября 2022, 21:02

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании "Байкар" Халуком Байрактаром и вручил ему орден "За заслуги" I степени.

Источник: Офис президента

Детали: Во время встречи Байрактар ​​и Зеленский обсуждали дальнейшее сотрудничество Украины с компанией для усиления обороноспособности украинской армии.

Также стороны обсудили детали строительства завода "Байкар" в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей.

Сообщается, что Зеленский высоко оценил вклад Байрактара и его компании в увеличение мощности украинских ВСУ по борьбе с агрессором и вручил ему орден "За заслуги" I степени.

Прямая речь Зеленского: "Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Спасибо вам, спасибо президенту Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией".

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Темы: байрактарЗеленскийТурциявойна
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