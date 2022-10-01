Українська артилерія десятки разів влучила по пунктах управління та техніці окупантів – Гайдай

Ракетні війська і артилерія Збройних сил за добу 30 вересня десятки разів влучили по техніці та живій силі російських окупантів.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили одинадцять пунктів управління різного рівня і вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки.

Також, в зону ураження потрапили ще чотирнадцять військових об’єктів ворога - склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьби та розвідки.

Відбито атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара".

Деталі: За словами Гайдая, окупанти скаржаться на обстріли своїх позицій в районах населених пунктів Золоте-5, Сватове, Кремінна, Врубівка, Рубіжне, Лантратівка, Привілля, Лисичанськ, Кремінна, Сєвєродонецьк.