Украинская артиллерия десятки раз попала по пунктам управления и технике оккупантов - Гайдай

Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил за сутки 30 сентября десятки раз попали по технике и живой силе российских оккупантов.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили одиннадцать пунктов управления различного уровня и восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

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Также, в зону поражения попали еще четырнадцать военных объектов врага - склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, станции радиоэлектронной борьбе и разведки.

Отбиты атаки противника неподалеку Нью-Йорка, Зайцево и Соледара".

Детали: По словам Гайдая, оккупанты жалуются на обстрелы своих позиций в районах населенных пунктов Золотое-5, Сватово, Кременная, Врубовка, Рубежное, Лантратовка, Приволье, Лисичанск, Кременная, Северодонецк.