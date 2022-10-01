"Повернись живим" показав відео з Лимана: окупанти втікають

По обіді 1 жовтня фонд "Повернись живим" опублікував відео з Лимана і повідомив, що на ньому зафіксовано окупантів, які намагаються втекти з міста.

Джерело: "Повернись живим" у Facebook

Дослівно фонд: "Лиман на Донеччині. Відео зняте на "Лелеку", що її з вашою допомогою придбав Фонд. Сили оборони України оточили російське угруповання та контролюють усі шляхи виходу з міста".

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Деталі: "Повернись живим" підписав відео "Російські окупанти втікають із Лимана на Донеччині".

На записі з дрона видно вулицю, по якій в одному напрямку рухається велика кількість автомобілів, серед яких вантажівки та військова техніка.

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Що було раніше: 1 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео українських захисників біля стели на в’їзді в Лиман.

Передісторія: