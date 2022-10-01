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"Повернись живим" показав відео з Лимана: окупанти втікають

Ірина БалачукСубота, 1 жовтня 2022, 15:13
Повернись живим показав відео з Лимана: окупанти втікають
Скриншот з відео

По обіді 1 жовтня фонд "Повернись живим" опублікував відео з Лимана і повідомив, що на ньому зафіксовано окупантів, які намагаються втекти з міста.

Джерело: "Повернись живим" у Facebook

Дослівно фонд: "Лиман на Донеччині. Відео зняте на "Лелеку", що її з вашою допомогою придбав Фонд. Сили оборони України оточили російське угруповання та контролюють усі шляхи виходу з міста".

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Деталі: "Повернись живим" підписав відео "Російські окупанти втікають із Лимана на Донеччині".

На записі з дрона видно вулицю, по якій в одному напрямку рухається велика кількість автомобілів, серед яких вантажівки та військова техніка.  

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 1 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео українських захисників біля стели на в’їзді в Лиман.

Передісторія: 

  • Вранці 1 жовтня голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в оточенні у місті Лиман Донецької області перебувають близько 5 тисяч російських військових.
  • А речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Збройні сили України звільнили 5 населених пунктів поблизу Лимана Донецької області – зараз там тривають стабілізаційні заходи.
  • Американський Інститут вивчення війни прогнозує, що українські війська, ймовірно, повністю оточать або захоплять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.
  • Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення. 
  • 30 вересня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що оточення російського угруповання біля Лимана на Донеччині перебуває "на етапі завершення". 
  • 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перебрала ініціативу у війні й досягає відчутних результатів, зокрема підтвердив звільнення Ямполя і успіхи ЗСУ в Лимані.

Теми: ЛиманДонецька область
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