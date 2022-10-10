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На Рівненщині чутно вибухи, працює ППО

"Українська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 11:23

Жителів Рівненської області вранці 10 вересня чують вибухи – працює ППО.

Джерело: мер Рівного Олександр Третяк в Telegram

Пряма мова: "Рівненщина. Вибухи. Працює ППО". 

Деталі: Лунає повітряна тривога на території всіє України. 

Що цьому передувало

  • Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 збита ППО.
  • Зранку 10 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по низці регіонів України. У центрі столиці пролунали вибухи.
  • Вибухи було чутно у Хмельницькому та Житомирі. У Дніпрі та Львові вранці також пролунали вибухи.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл кількох регіонів України та закликав українців залишатися в укриттях.

Теми: Рівненська областьвійнавибух
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