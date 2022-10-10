На Рівненщині чутно вибухи, працює ППО
Понеділок, 10 жовтня 2022, 11:23
Жителів Рівненської області вранці 10 вересня чують вибухи – працює ППО.
Джерело: мер Рівного Олександр Третяк в Telegram
Пряма мова: "Рівненщина. Вибухи. Працює ППО".
Реклама:
Деталі: Лунає повітряна тривога на території всіє України.
Що цьому передувало
- Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 75 ракет, 41 збита ППО.
- Зранку 10 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по низці регіонів України. У центрі столиці пролунали вибухи.
- Вибухи було чутно у Хмельницькому та Житомирі. У Дніпрі та Львові вранці також пролунали вибухи.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл кількох регіонів України та закликав українців залишатися в укриттях.
ВІДЕО ДНЯ